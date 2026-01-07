Fenerbaçe’nin 24 yaşındaki savunma oyuncusu için İtalyan basınının iddiasına göre; Fenerbahçe 25 milyon Euro istedi. Parma'dan 7 milyon Euro'ya alınan oyuncudan elde edilecek karın %30'u İtalyan ekibine ödenecek. Roma fiyatı, aşağıya çekmek için pazarlıkları sürdürüyor.

AYRILMASI MUHTEMEL

Fenerbahçe’nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeye devam ederken, devre arasında Fenerbahçe’nin istediği bonservis ücreti ödenirse Jayden Oosterwolde takımdan ayrılacak.