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Roma, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden biri için geri sayıma geçti.

OYUNCUYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Roma, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TEKLİF HAZIR

İtalyan temsilcisinin, Marsilya’ya bonuslarla birlikte 45 milyon euroluk resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

MARSİLYA’NIN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Fransız ekibinin ise Greenwood’un bonservisi için 50 milyon euro talep ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.