Kaynak: DHA

Van Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Burçakalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 529 sikke ile 3 metal detektörü ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.