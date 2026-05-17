Roma’daki Foro Italico Kompleksi’nde yer alan toprak kortlarda düzenlenen WTA 1000 Roma kapsamında oynanan final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.
Merkez Kort’ta oynanan mücadelede geçen yılın finalisti Gauff ile 2017 ve 2018 şampiyonu Svitolina karşı karşıya geldi.
Yaklaşık 2 saat 49 dakika süren maçta ilk sette Svitolina, 2-4 geriye düşmesine rağmen oyuna ortak olarak seti 6-4 kazandı.
İkinci sette üstünlük tie-break bölümünde belirlendi ve Gauff seti 7-6(3) ile alarak durumu eşitledi.
Son sette oyunun kontrolünü eline alan Svitolina, 6-2’lik skorla maçı 2-1 kazandı ve turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvada yarın oynanacak tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Norveçli Casper Ruud karşı karşıya gelecek.