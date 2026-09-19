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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Roma, Olimpiyat Stadı'nda Inter'i ağırladı. Dört golün atıldığı karşılaşmada iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

KONE İLK YARIYA DAMGA VURDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, henüz 6. dakikada Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fransız futbolcu 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Roma, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

LAUTARO MARTİNEZ INTER'İ GERİ DÖNDÜRDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan Inter, henüz 46. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı bire indirdi.

Arjantinli yıldız, 79. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Roma ve Inter, 5. hafta sonunda 13'er puana ulaşarak Serie A'nın ilk iki sırasında yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YOKTU

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Mücadele öncesinde ise 83 yaşında hayatını kaybeden Inter ve İtalya Milli Takımı'nın eski futbolcularından Sandro Mazzola için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.