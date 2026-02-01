Galatasaraylı Roland Sallai, Trendyol Süper Lig'de Zecorner Kayserispor’u 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Roland Sallai'nin açıklamaları şu şekilde:

“Motive olmamız gerekiyor şampiyonluk için. Bu açıdan 3 puan çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Yüzde yüzümü vermek istiyorum bu kulüp için. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum."

Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Sallai, Kayserispor maçında da gösterdiği performansla alkışları topladı.