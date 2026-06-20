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Kaynak: DHA

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Muharebe sahasındaki zırhlı unsurlara karşı etkili bir koruma ve taarruz gücü sağlamak amacıyla ROKETSAN tarafından geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tanksavar füze sistemi, kritik bir aşamayı daha başarıyla tamamladı. Sistem, düzenlenen kafile kabul atışları kapsamında belirlenen hedefi tam isabetle imha etti.

Gelişmeye ilişkin resmi açıklama, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Test atışına ait görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, yerli sistemin başarısı şu ifadelerle vurgulandı:

"Sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı yüksek etkinlik sunan L-OMTAS'ın ortaya koyduğu performans; savunma sanayimizin mühendislik yetkinliğini ve güvenlik güçlerimizin sahadaki operasyonel kabiliyetlerini güçlendiren çalışmaların önemli bir göstergesidir. Yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesinde emeği bulunan ROKETSAN'ı ve tüm proje ekiplerini tebrik ediyoruz."

Başarıyla tamamlanan son kafile kabul atışı, yerli savunma sanayisinin ulaştığı mühendislik seviyesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki gücüne katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.