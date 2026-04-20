ROKETSAN, KARAOK Omuzdan Atılan Tanksavar Sistemi (MANPATS)'nin ilk ihracat teslimatlarını, Malezya'ya gerçekleşirdi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Mayıs 2024'te bir açıklama yaparak teslimat için 2026 yılına işaret etmişti.

SavunmaSanayiST.com'da yer alan görüntülerde MANPATS'nin görüntülerine yer verildi.

KARAOK NEDİR?

KARAOK, Roketsan tarafından geliştirilen, tek er tarafından omuzdan ateşlenebilen, kısa menzilli bir tanksavar füze sistemidir. Modern savaş alanının ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu sistem, özellikle "at-unut" özelliğiyle ön plana çıkar.

Dünyadaki sayılı örneklerden (Amerikan Javelin gibi) biridir.