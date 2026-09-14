Yeniçağ Gazetesi
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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışması’nda İHA-300, TAYFUN füzeleri, yeni mühimmatlar ve ihracat hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 1

TEKNOFEST Roket Yarışması kapsamında SavunmaSanayiST’nin sorularını yanıtlayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin geliştirdiği mühimmat ve füze sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 2

İkinci, yarışmanın artan uluslararası katılımından Roketsan’ın ihracat hedeflerine kadar çeşitli konularda bilgi verdi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 3

Bu yılki yarışmada uluslararası katılımın önemli ölçüde arttığını belirten İkinci, Türkiye’den başvuran takım sayısında da yükseliş yaşandığını söyledi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 4

İkinci’nin aktardığı bilgilere göre yarışmaya 2 binden fazla takım başvurdu. Bu ekiplerden 73’ü finale kalırken, 6 farklı ülkeden 7 takım da final aşamasında yer aldı.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 5

Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Hindistan’dan takımların da yarışmaya katıldığını belirten İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışması’nın ulusal organizasyon sınırlarını aşarak uluslararası bir niteliğe ulaştığını ifade etti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 6

Yarışmanın teknik seviyesinin de yükseldiğine dikkat çeken İkinci, kademeli roketler ve daha zorlu görev tanımlarının katılımcıların teknik yetkinliklerini geliştirdiğini belirtti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 7

Organizasyonu dünyanın en iyi organize edilen roket yarışmalarından biri olarak nitelendirdi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 8

Daha önce İHA-300’ün son durumuna ilişkin “yakında gelir” açıklamasında bulunan İkinci, gerçekleştirilen son atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 9

İHA-300 üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten İkinci, son testte mühimmatın hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 10

İkinci, İHA-300’ün SİHA’ların operasyonel menzilini artırmasının yanı sıra F-16 ve diğer savaş uçakları açısından da önemli bir mühimmat olacağını ifade etti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 11

Mühimmatın ilerleyen süreçte KIZILELMA’dan daha üst seviyedeki hedeflere angaje olabilecek şekilde kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 12

İHA-300’ün bu yıl yürütülecek kalifikasyon sürecinin ardından kısa süre içerisinde seri üretim kapsamında envantere girmesinin planlandığını kaydetti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 13

İHA-300’ün süpersonik özelliklerine de değinen İkinci, füzenin hedefine daha yüksek hızla ve aktif şekilde ilerleyebilmesinin önleme imkanlarını zorlaştırdığını belirtti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 14

İkinci, süpersonik ve hipersonik füzelerin en önemli avantajlarından birinin yüksek hızları sayesinde hedefe ulaşmalarının daha zor engellenmesi olduğunu söyledi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 15

Yeni mühimmatların ilk atışlarda başarılı sonuç vermesinin arkasında yoğun bir test ve geliştirme süreci bulunduğunu belirten İkinci, Roketsan’ın sahada düzenli olarak farklı mühimmatlara yönelik testler gerçekleştirdiğini aktardı.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 16

İkinci, şirketin yıl boyunca 800’den fazla geliştirme testi yaptığını söyledi. Baykar ile de yoğun bir iş birliği yürütüldüğünü belirten İkinci, SİHA’lardan ve yer sistemlerinden farklı ekiplerle düzenli test faaliyetleri gerçekleştirildiğini ifade etti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 17

İHA-300’ün ardından havadan atılan balistik füze ailesine ilişkin yeni çalışmaların da devam ettiğini belirten İkinci, daha büyük ve daha uzun menzilli sistemlerin geliştirildiğini açıkladı.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 18

İkinci, söz konusu çalışmaların sonuçlarının zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 19

Yerden atılan balistik füze sistemleri hakkında da bilgi veren İkinci, TAYFUN ailesindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 20

TAYFUN’un seri üretiminin hızlı şekilde devam ettiğini ve teslimatların sürdüğünü ifade eden İkinci, yeni versiyonlar ve bloklar üzerinde de çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda özellikle TAYFUN Blok 4 çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 21

İkinci ayrıca sistemlere denizdeki hedeflere yönelik angajman kabiliyeti kazandırılması için teknoloji entegrasyonu üzerinde çalışıldığını ve hareketli hedeflerin de bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 22

Roketsan’ın ihracat performansına ilişkin de rakam paylaşan İkinci, şirketin bu yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 23

Roketsan’ın geçen yılı yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracatla tamamladığını belirten İkinci, şirketin genel cirosu ve büyüme kapasitesinin de yüzde 50’nin üzerinde olduğunu ifade etti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 24

İkinci, Roketsan’ın son dört yılda dolar bazında yüzde 50’nin üzerinde büyüme gösterdiğini söyledi.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 25

Roketsan’ın yeni üretim tesislerine ilişkin de değerlendirmede bulunan İkinci, Kırıkkale başta olmak üzere bazı tesislerin devreye alındığını belirtti.

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Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek - Resim: 26

Yeni tesislerin kademeli olarak faaliyete geçmesiyle birlikte Roketsan’ın seri üretim kapasitesinin hızlı biçimde artırılması hedefleniyor.

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