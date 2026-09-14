Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek

TAYFUN’un seri üretiminin hızlı şekilde devam ettiğini ve teslimatların sürdüğünü ifade eden İkinci, yeni versiyonlar ve bloklar üzerinde de çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda özellikle TAYFUN Blok 4 çalışmalarının devam ettiğini belirtti.