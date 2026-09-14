TEKNOFEST Roket Yarışması kapsamında SavunmaSanayiST’nin sorularını yanıtlayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin geliştirdiği mühimmat ve füze sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Roketsan yine ezber bozacak: Yeni füzeler kuralları değiştirecek
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışması’nda İHA-300, TAYFUN füzeleri, yeni mühimmatlar ve ihracat hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
İkinci, yarışmanın artan uluslararası katılımından Roketsan’ın ihracat hedeflerine kadar çeşitli konularda bilgi verdi.
Bu yılki yarışmada uluslararası katılımın önemli ölçüde arttığını belirten İkinci, Türkiye’den başvuran takım sayısında da yükseliş yaşandığını söyledi.
İkinci’nin aktardığı bilgilere göre yarışmaya 2 binden fazla takım başvurdu. Bu ekiplerden 73’ü finale kalırken, 6 farklı ülkeden 7 takım da final aşamasında yer aldı.
Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Hindistan’dan takımların da yarışmaya katıldığını belirten İkinci, TEKNOFEST Roket Yarışması’nın ulusal organizasyon sınırlarını aşarak uluslararası bir niteliğe ulaştığını ifade etti.
Yarışmanın teknik seviyesinin de yükseldiğine dikkat çeken İkinci, kademeli roketler ve daha zorlu görev tanımlarının katılımcıların teknik yetkinliklerini geliştirdiğini belirtti.
Organizasyonu dünyanın en iyi organize edilen roket yarışmalarından biri olarak nitelendirdi.
Daha önce İHA-300’ün son durumuna ilişkin “yakında gelir” açıklamasında bulunan İkinci, gerçekleştirilen son atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
İHA-300 üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten İkinci, son testte mühimmatın hedefini başarıyla vurduğunu söyledi.
İkinci, İHA-300’ün SİHA’ların operasyonel menzilini artırmasının yanı sıra F-16 ve diğer savaş uçakları açısından da önemli bir mühimmat olacağını ifade etti.
Mühimmatın ilerleyen süreçte KIZILELMA’dan daha üst seviyedeki hedeflere angaje olabilecek şekilde kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.
İHA-300’ün bu yıl yürütülecek kalifikasyon sürecinin ardından kısa süre içerisinde seri üretim kapsamında envantere girmesinin planlandığını kaydetti.
İHA-300’ün süpersonik özelliklerine de değinen İkinci, füzenin hedefine daha yüksek hızla ve aktif şekilde ilerleyebilmesinin önleme imkanlarını zorlaştırdığını belirtti.
İkinci, süpersonik ve hipersonik füzelerin en önemli avantajlarından birinin yüksek hızları sayesinde hedefe ulaşmalarının daha zor engellenmesi olduğunu söyledi.
Yeni mühimmatların ilk atışlarda başarılı sonuç vermesinin arkasında yoğun bir test ve geliştirme süreci bulunduğunu belirten İkinci, Roketsan’ın sahada düzenli olarak farklı mühimmatlara yönelik testler gerçekleştirdiğini aktardı.
İkinci, şirketin yıl boyunca 800’den fazla geliştirme testi yaptığını söyledi. Baykar ile de yoğun bir iş birliği yürütüldüğünü belirten İkinci, SİHA’lardan ve yer sistemlerinden farklı ekiplerle düzenli test faaliyetleri gerçekleştirildiğini ifade etti.
İHA-300’ün ardından havadan atılan balistik füze ailesine ilişkin yeni çalışmaların da devam ettiğini belirten İkinci, daha büyük ve daha uzun menzilli sistemlerin geliştirildiğini açıkladı.
İkinci, söz konusu çalışmaların sonuçlarının zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Yerden atılan balistik füze sistemleri hakkında da bilgi veren İkinci, TAYFUN ailesindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
TAYFUN’un seri üretiminin hızlı şekilde devam ettiğini ve teslimatların sürdüğünü ifade eden İkinci, yeni versiyonlar ve bloklar üzerinde de çalışmalar yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda özellikle TAYFUN Blok 4 çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
İkinci ayrıca sistemlere denizdeki hedeflere yönelik angajman kabiliyeti kazandırılması için teknoloji entegrasyonu üzerinde çalışıldığını ve hareketli hedeflerin de bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.
Roketsan’ın ihracat performansına ilişkin de rakam paylaşan İkinci, şirketin bu yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesini beklediklerini açıkladı.
Roketsan’ın geçen yılı yaklaşık 750 milyon dolarlık ihracatla tamamladığını belirten İkinci, şirketin genel cirosu ve büyüme kapasitesinin de yüzde 50’nin üzerinde olduğunu ifade etti.
İkinci, Roketsan’ın son dört yılda dolar bazında yüzde 50’nin üzerinde büyüme gösterdiğini söyledi.
Roketsan’ın yeni üretim tesislerine ilişkin de değerlendirmede bulunan İkinci, Kırıkkale başta olmak üzere bazı tesislerin devreye alındığını belirtti.
Yeni tesislerin kademeli olarak faaliyete geçmesiyle birlikte Roketsan’ın seri üretim kapasitesinin hızlı biçimde artırılması hedefleniyor.