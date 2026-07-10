Kaynak: AA

ROKETSAN'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale kapsamında ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarını 471 milyon dolar karşılığında satın aldığını hatırlatan Yiğit, bu adımın Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi açısından kritik bir kazanım olduğunu ifade etti. Satın almanın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin roket, füze ve mühimmat ihtiyacının güçlü ve sürdürülebilir bir yapı altında karşılanmasını sağlayacağını vurguladı.

Gerede'deki üretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirten Yiğit, ROKETSAN'ın tesise önemli yatırımlar planladığını söyledi. Yapılacak ilave yatırımlarla birlikte üretim kapasitesinin artırılacağını dile getiren Yiğit, Gerede ve Bolu'nun önümüzdeki dönemde Türkiye'nin mühimmat üretiminde öne çıkan merkezlerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Yeni organizasyon yapısının henüz tamamlanmadığını ancak çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini ifade eden Yiğit, faaliyetlerin farklı bir şirket yapısı altında devam edeceğini belirtti. Gerede ve Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek yatırımlar sayesinde kapasitenin artırılacağını aktaran Yiğit, özellikle Tayfun Füzesi'nin harp başlıkları ile güdümlü obüs mühimmatlarının üretiminin Gerede'ye taşınmasının planlandığını, bunun da yeni yatırım ihtiyacını beraberinde getireceğini söyledi.

Bolu'nun savunma sanayi ekosisteminde önemli bir konuma ulaşacağını dile getiren Yiğit, ROKETSAN'ın Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli üretim faaliyetleri yürüttüğünü, Bolu'nun da bu üretim ağında önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Bu yatırımın hem şirkete hem de ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacağını belirtti.

Satın almanın yalnızca ticari bir yatırım olmadığını vurgulayan Yiğit, asıl hedefin devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürülebilir mühimmat ihtiyacını güvence altına almak olduğunu söyledi. Ayrıca ROKETSAN'ın Bolu'daki varlığının üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile ROKETSAN arasındaki iş birliğinin daha da gelişeceğini belirten Yiğit, güçlü bir sanayi altyapısının üniversitelerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Oluşacak savunma sanayi ekosisteminin akademisyenler ve öğrenciler için yeni araştırma ve uygulama alanları oluşturacağını, üniversitenin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Üniversitedeki çalışmalara da değinen Yiğit, önceliğinin ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı kimliğinden ziyade Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü olarak şehre katkı sunmak olduğunu belirtti. Üniversitenin hem akademik hem de fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yiğit, Bolu'nun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hastane kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler üzerinde de yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Bu yatırımların somut sonuçlarının önümüzdeki yıldan itibaren görülmeye başlanacağını sözlerine ekledi.