SAVUNMA Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "SAHA EXPO'da bu yıl ilk defa bir FPV drone alanı olacak. Gerçek harp şartlarına yakın senaryolarla FPV drone yarışmaları yapılacak. Bunun yanında insansız kara araçlarına yönelik mücadele alanları da fuar programında yer alacak" dedi.

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) tarafından düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. SAHA EXPO 2026 öncesi; SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Uça ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Murat İkinci, SAHA EXPO'nun Türkiye ve Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olduğunu söyleyerek, "Bizim SAHA İstanbul olarak Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu fuarda aslında 'teknolojiye hükmet geleceği şekillendir' mottosuyla bu sene SAHA EXPO'yu gerçekleştireceğiz. 2024 yılında yapmış olduğumuz SAHA EXPO çok başarılı bir fuardı. Yaklaşık 6 milyar doların üzerinde yeni sözleşmenin imzası gerçekleştirildi. 120'den fazla ülke katıldı. 2026 SAHA EXPO'nun çok daha üzerinde bir başarı seviyesine ulaşmasını istiyoruz. 100 bin metrekareyi aşan bir sergi alanında 1500'den fazla firma stant ile katılım gerçekleştirecek" dedi.

'300'DEN FAZLA YENİ ÜRÜN LANSMANI BEKLİYORUZ'

Fuarda 150'den fazla imza töreninin gerçekleşmesini beklediklerini aktaran İkinci, "300'den fazla da yeni ürün lansmanını bekliyoruz. SAHA EXPO sadece Türkiye'nin değil, bölgemizin değil, dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi haline geldi. SAHA EXPO'da bu yıl ilk defa bir FPV drone alanı olacak. Gerçek harp şartlarına yakın senaryolarla FPV drone yarışmaları yapılacak. Bunun yanında insansız kara araçlarına yönelik mücadele alanları da fuar programında yer alacak. Dünyada ilk kez düzenlenecek World Drone War ile FPV teknolojilerinin geldiği noktayı, gerçekçi operasyonel senaryolar altında test etme imkanı sağlanacak.

SAHA Talks kapsamında Dijital dönüşüm, yapay zeka teknolojileri, değişen tehdit ortamı gibi birçok konuyu da profesyonellerle beraber tartışmaya açacağımız profesyonel bir konuşma ortamı da sağlayacağız. Uzay teknolojileri odağında bir planetaryum tarzında, uluslararası konuklar, astronotlar, sektör temsilcilerinin katılacağı bir alan hayata geçireceğiz. Fuar inovasyonun sadece fikri değil tedarik zinciri, üretim kabiliyeti, pazara erişim boyutlarıyla birlikte ele alındığı yatırım temelli yaklaşımı güçlendirme aslında amacını güdüyor" diye konuştu.

'BU FUAR YENİ ÜRÜNLERİN KÜRESEL ÖLÇEKTE TANITILDIĞI PLATFORM OLACAK'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Türkiye'de savunma sanayiinde oluşturulan girişimcilik ve üretim ekosisteminin aşamalar halinde ilerlediğini belirterek, "Teknofest ile başlayan bir zincir var. Buralar gençlerimize bu alanları aşılamanın ilk basamakları. Bunun bir üstünde, şirketler olarak uyguladığımız politikalar yer alıyor. Aslında bu bir zincir. Biz bu zinciri iki ana eksende yönetiyoruz. Türkiye, birçok alanda ürün geliştiriyor. SİHA'larda, entegre hava savunma mimarisinde, elektronik harpte ve daha birçok alanda fark oluşturan işler yapıyor. Türkiye'deki firmalarımız, milletimizin ve dünyanın gündemine girecek işleri SAHA Expo'da sergileyecek. Bu fuar, yeni ürünlerin küresel ölçekte tanıtıldığı bir platform olacak" dedi.

'TESLİMATLARA ODAKLANMAK İSTİYORUZ'

Toplantıda TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ise savunma sanayiinde gelinen aşamada önceliklerin değiştiğini vurgulayarak, "Herkes ilk ürünü ve yeni ürünleri merak ediyor ancak biz sektör olarak ve TUSAŞ olarak artık getirilenlerden çok teslimatlara odaklanmak istiyoruz. Hatta sadece ilk teslimatlara değil, 100'üncü, bininci teslimatlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yaklaşım, sektörün olgunluğa eriştiğinin de önemli bir göstergesi. Geçen sene sonunda İspanya ile imzaladığımız sözleşme, bugünlerde ve önümüzdeki aylarda Avrupa'daki şirketlerle yürütülen görüşmelerle birlikte; Kanada ve Japonya gibi bugüne kadar bizden çok ileride olduğunu düşündüğümüz ülkelerle yapılan teknoloji transferi ve yerlileştirme odaklı temaslar, Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi açıkça gösteriyor. Biz bunu tek başımıza değil, tüm savunma sanayii ekosistemiyle birlikte başardığımıza inanıyoruz. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde ulaştığı olgunluğun somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.