ROKETSAN balistik füzede tarih yazdı: Dünyanın gözü bu testteydi

Canlı harp başlığının kullanıldığı test kapsamında hedef arayıcı başlıkla kilitlenildi ve hedef başarıyla imha edildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek, seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu.