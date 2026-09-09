ROK açıkladı: Kaşif Kozinoğlu dosyasından Kurtlar Vadisi çıktı

Kendisinin daha sonra Oflu Hasan lakaplı kabadayı Hasan Cevahiroğlu'nun kardeşi Oflu Osman / Osman Cevahiroğlu'nun cenazesinde de baş göstermesi, o dönemler medyada mafya ve derin devlet bağlantıları olduğuyla alakalı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.