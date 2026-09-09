MİT’te uzun yıllar kritik görevlerde bulunan Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yeniden başlatılmıştı.
ROK açıkladı: Kaşif Kozinoğlu dosyasından Kurtlar Vadisi çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı, Kurtlar Vadisi ile MİT arasında dikkat çeken bir bağlantı olduğunu öne sürdü. Kütahyalı, dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un talimatıyla 2004’te dizi hakkında bir rapor hazırlandığını ve raporun Kaşif Kozinoğlu tarafından kaleme alındığını iddia etti.Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kozinoğlu ilk olarak Mayıs 2004'te Alaattin Çakıcı'nın yurt dışına kaçışı olayında, Çakıcı'nın yakın adamları ile telefon görüşmesi yaptığının ortaya çıkarılması nedeniyle 5 ay hapis cezası aldı. Cezası daha sonra ertelendi ve para cezasına çevrildi.
Kendisinin daha sonra Oflu Hasan lakaplı kabadayı Hasan Cevahiroğlu'nun kardeşi Oflu Osman / Osman Cevahiroğlu'nun cenazesinde de baş göstermesi, o dönemler medyada mafya ve derin devlet bağlantıları olduğuyla alakalı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
10 Mart 2011 tarihinde Kozinoğlu hakkında, Ergenekon ve Odatv davaları kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin kozmik belgelerini ele geçirip sızdırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
10 Mart 2011 tarihinde Kozinoğlu hakkında, Ergenekon ve Odatv davaları kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin kozmik belgelerini ele geçirip sızdırmak” suçlarından soruşturma başlatıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kozinoğlu hemen o gün bir kargo uçağıyla Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi. Fethullahçı savcı Zekeriya Öz tarafından sorguya alındı.
Rasim Ozan Kütahyalı Kaşif Kozinoğlu ile Kurtlar Vadisi'ni ilişkilendirerek açıklamalar yaptı.
Kütahyalı, "Kurtlar Vadisi hakkında bir rapor hazırlandı. O raporun yazarı Kaşif Kozinoğlu'ydu." dedi.
Kütahyalı, "2004 yılında, dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un talimatıyla Kurtlar Vadisi hakkında bir rapor hazırlandığını söyleyerek O raporun yazarının Kaşif Kozinoğlu olduğunu öne sürdü.
Kütahyalı, "Raporda, Raci Şaşmaz ve Osman Sınav'ın devlet, mafya ve güvenlik güçleri arasındaki ilişkilere dair argümanları dönemin Jandarma İstihbarat Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur'dan aldığı yazıyor. Hatta dizinin Jandarma İstihbarat adına manipüle edildiği ve senaryoya talimatla müdahale edildiği iddia ediliyor." dedi.
Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi: "MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı'ndan MİT'e gelen ihbar mektubunun araştırılması kapsamında 2004'te hazırladığı ve Müsteşar Şenkal Atasagun'a sunulan 2 sayfalık rapordaki saptamalar, 12 maddede toplanmıştı."