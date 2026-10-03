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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümünün üzerinden iki yıl geçti. Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. Ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken ailesi ve avukatları dosyadaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

“2 SENEDİR BU DOSYA NEDEN KARANLIKTA KALDI?”

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın iki yıldır sonuçlandırılmamasına tepki göstererek dosyanın aydınlatılmasını istedi. Kabaiş, kızının bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“2 senedir bu dosya neden karanlıkta kaldı? Biz devletten, katiller kimse onu ortaya çıkarmasını istiyoruz. Çünkü iki DNA tespit edilmiş. Deliller ve kanıtlar ortada. Suyun ters akıntısını avukatımız daha iyi biliyor. Yani bu dosya neden bu hale geldi? Diatom testi neden yapılmamış? Diatom testi yapılsaydı... Bilerek yapmamışlar. Yani olayı örtbas etmek istemişler. Bazı kişiler, yetkili kurumlar hâlâ müdahale ediyor ama herhangi bir kişi gözaltına alınmadı. Biz acı çekiyoruz.”

Kabaiş’in “bilerek yapılmadığı” ve olayın “örtbas edilmek istendiği” yönündeki ifadeleri, babanın soruşturmanın yürütülüşüne ilişkin iddiaları olarak kayda geçti.

DARALTILMIŞ BAZ İSTASYONU ÇALIŞMASINDA SONUÇ BEKLENİYOR

Ailenin avukatı Şahin Cangüleç ise soruşturmadaki yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cangüleç, özellikle daraltılmış baz istasyonu incelemesinin sonuçlanmasını beklediklerini belirtti. Daha önce aile avukatları, Rojin’in telefonunun son sinyalinin hangi koordinatlardan alındığının belirlenmesi amacıyla bu çalışmanın yapılmasını talep etmişti.

Cangüleç şunları söyledi:

“Yeni gelişme, daraltılmış baz istasyonuyla ilgili. Kısa süre sonra, yani ya bu hafta ya da gelecek hafta sonuçlanacak. DNA'larla ilgili yeni taleplerimiz oldu. Bilirkişi raporu doğrultusunda biz bu sonuçları da alacağız. Telefon incelemesiyle ilgili birkaç uzmanla görüştük. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Kısa süre içerisinde bu telefon incelemesini de yaptıracağız.”

DNA VE DİATOM TESTİ İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR

Cangüleç, soruşturma kapsamında DNA incelemelerinin yanı sıra diatom testine ilişkin değerlendirmelerin de sürdüğünü belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca diatom testiyle ilgili bir çalışma söz konusu. Bununla ilgili de son gelen belgeler sonrasında değerlendirme yapacağız. O araç ve ev sahibiyle ilgili aramalar yapıldı. Şahısların DNA örnekleri alındı. Onların sonucunu da bekliyoruz.”

Soruşturmada daha önce yüzlerce kişiden DNA örneği alınmış, aile avukatları ek kişilerin de incelemeye dahil edilmesini talep etmişti. Eylül ayında yapılan açıklamada 415 kişinin DNA örneğinde eşleşme bulunmadığı ve yeni örneklerin alınmasının planlandığı aktarılmıştı.

“KATİLİ YA DA KATİLLERİ BULACAĞIZ”

Soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Cangüleç, fail ya da faillerin tespit edilmesine yönelik taleplerinin bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün Rojin Kabaiş'ın ölümünün ikinci yılı. Soruşturma devam ediyor. Failin tespitine ve yakalanmasına yönelik ciddi taleplerimiz oldu. Bu taleplerle ilgili kısa bir süre sonra bu cevapları alacağız. Katili bulacağız, katilleri bulacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.”