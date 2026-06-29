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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından genç öğrencinin cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu. Ölüm “şüpheli” olarak kayıtlara geçerken adli süreç halen devam ediyor. Soruşturma devam ederken, dosyada yeni bir kriz yaşandı. Van Barosu’nun dosyadan çekildiğini açıklamasının ardından baba Nizamettin Kabaiş, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

VAN BAROSU DOSYADAN ÇEKİLDİ

Van Barosu, yaptığı açıklamada dosyadan çekilme gerekçesini şu ifadelerle duyurdu:

“Gelinen aşamada; Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz”

BABA NİZAMETTİN KABAİŞ’TEN ÇOK SERT İDDİALAR

Kısa Dalga'ya konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'ın dosyadan çekilmesine ilişkin Özaraz'ın soruşturma sürecinde dosyaya herhangi bir katkı sunmadığını öne sürerek, "Herhangi bir katkısı, herhangi bir faydası dosyaya olmadı" iddiasında bulundu. Kabaiş, Özaraz'ın soruşturmanın ilerlemesine katkı sağlamak yerine farklı bir yaklaşım sergilediğini ileri sürdü.

"DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞIYORDU" İDDİASI

Baba Kabaiş, Başkan Sinan Özaraz'ın süreç boyunca delilleri karartmaya çalıştığını iddia etti. Kabaiş, "Maalesef tam tersi. Delilleri karartmaya çalışıyordu sürekli. İntihara yön veriyordu" ifadelerini kullanarak Özaraz'ın olayın intihar olarak değerlendirilmesi yönünde tavır aldığını öne sürdü.

Kabaiş, soruşturma kapsamında hava durumu raporunun dosyaya alınmasına da tepki gösterdi. Özaraz'ın olay gününe ilişkin rüzgar durumunu gösteren hava raporunu dosyaya eklettiğini iddia eden Kabaiş, buna karşı çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Biz defalarca ona dedik ki hava raporunu hiç çıkartma. Gitti o gün rüzgarlıymış diye hava raporu çıkardı. Hava raporuyla ne alakası var? Niye hava raporu istiyorsun? Hava raporu havanın rüzgarlı olduğu, Rojin’in suda sürüklendiğini ve Rojin’in o nedenle farklı yerde bulunduğu anlamına geliyordu."

Kabaiş, bu raporun olayın intihar olduğu yönündeki değerlendirmeleri desteklemek amacıyla dosyaya alındığını ileri sürdü.

"SÜREKLİ İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORDU"

Nizamettin Kabaiş, Özaraz'ın soruşturmanın başından itibaren olayın intihar olabileceğini savunduğunu öne sürdü. Kabaiş, "Sürekli beni suçlu buluyordu. 'İntihar olabilir, ölüm morluğudur' diyordu. Sürekli bu şekilde tartışma vardı aramızda" diye konuştu. Kızının vücudunda erkek DNA'sı tespit edildiğini hatırlatan Kabaiş, buna rağmen intihar ihtimali üzerinde durulmasını kabul etmediğini belirterek, "Benim kızımın üzerinde iki erkek DNA'sı tespit edilmişse, o intihara meyilli konuşuyorsa ben nasıl duracağım? Hangi baba olsa bunu kabul etmez" dedi.

DİYARBAKIR BAROSU İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Kabaiş, Diyarbakır Barosu ile Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz arasında soruşturmanın yürütülmesine ilişkin görüş ayrılıkları yaşandığını da iddia etti. Diyarbakır Barosu'nun gerçeklerin ortaya çıkarılması için kapsamlı DNA incelemesi yapılmasını istediğini belirten Kabaiş, "Diyarbakır Barosu dedi ki, ‘Yurttan Mollakasım'a kadar oradaki insanların hepsi şüphelidir, herkesin DNA'sına bakılsın’, ancak Özaraz buna karşı çıktı. Bu kalkıyor kendini ortaya atıyor. 'Biz yapamayız, bunun DNA'sına bakamayız, şununkine bakamayız, kanun izin vermez' diyordu” ifadelerini kullandı. Kabaiş, daha sonra Adalet Bakanlığı'nın çok sayıda kişinin DNA örneğinin incelenmesi yönündeki kararını hatırlattı.

Nizamettin Kabaiş, kızının vücudunda tespit edilen DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmasına da Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'ın karşı çıktığını öne sürdü. Kabaiş, Sinan Özaraz, ‘Açıklama yapmayın’ dedi. Diyarbakır Barosu ise 'Madem tespit edilmiş, kamuoyuna açıklayacağız, medyaya duyuracağız' dedi” sözlerini kullandı. Bu süreçte Diyarbakır Barosu'nun kamuoyunun bilgilendirilmesinden yana tavır aldığını savunan Kabaiş, Özaraz'ın ise bundan rahatsız olduğunu iddia etti.

"SAVCILIKTAN BİLGİ PAYLAŞMIYORDU"

Kabaiş, soruşturma sürecinde Özaraz'ın savcılıkla yaptığı görüşmeler hakkında aileye bilgi vermediğini de öne sürdü. "Savcının yanına gidip geliyordu ama bize bilgi vermiyordu. Bazen iki günde bir arıyordum, telefonuma bile bakmıyordu" diyen Kabaiş, soruşturmaya ilişkin gelişmelerden haberdar edilmediklerini iddia etti. Baba Kabaiş, Ankara’da Adalet Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye Sinan Özaraz'ı da davet ettiğini ancak olumlu yanıt alamadığını ileri sürdü. Kabaiş, "İki sefer rica ettim, bizimle gelmedi. İki genç avukat gönderdi. Daha iki senelik avukatlar" diye konuştu.

Baba Kabaiş, soruşturmada yeni bir gelişme ortaya çıktığında Özaraz'ın bundan rahatsız olduğunu öne sürdü. "Bir yerde bir ipucu yakaladığımız zaman rahatsız oluyordu. 'Bu böyle değildir, DNA bulaşı olabilir, o gün hava rüzgarlıydı, intihar etmiş olabilir' diyordu” ifadelerini kullanan Kabaiş, bu yaklaşım nedeniyle sürekli anlaşmazlık yaşadıklarını iddia etti.

"YA PARA YEMİŞ YA DA TEHDİT EDİLMİŞ"

Nizamettin Kabaiş, herhangi bir kanıt sunmaksızın Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'ın tutumuna ilişkin kişisel değerlendirmesini de paylaştı.

Kabaiş, "Ya para yemiş ya da tehdit var ortada" iddiasında bulundu. Kabaiş, ayrıca üniversitede görev yapan ve aynı soyadını taşıyan bir güvenlik görevlisi bulunduğunu belirterek, Sinan Özaraz ile arasında akrabalık olabileceğini öne sürdü. Kabaiş, "Aynı soyisim orada güvenlikçidir. Belki olabilir" ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce Diyarbakır Barosu'na vekalet verdiklerini belirten Kabaiş, "Diyarbakır Barosu olmasaydı bu toplantılar yapılmıyordu. Ellerinden geleni yaptılar, gerçeklerin peşindeler" ifadelerini kullandı. Kabaiş, dosyaya müdahil olmak isteyen çok sayıda avukatın da kendileriyle iletişime geçtiğini sözlerine ekledi.

KARABULUT DOSYADA AVUKAT OLARAK ÇALIŞACAK

Van Barosu tarafından dün yapılan açıklama ardından Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliam davasıyla bilinen avukat Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş dosyasında avukat olarak çalışacağını duyurdu.

BARO BAŞKANI TELEFONU AÇMADI, MESAJLARA DÖNÜŞ YAPMADI

Hakkındaki iddialara ilişkin görüşünü almak ve haberde söz hakkı tanımak amacıyla Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz'a telefonla ulaşmaya çalıştık. Ancak aramalarımıza yanıt vermedi. Kendisine gönderdiğimiz mesajlara da yaklaşık 4 saat beklememize rağmen herhangi bir dönüş yapılmadı.