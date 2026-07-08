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Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, "5-6 aydır bana ve aileme ölüm tehditleri geliyor. 'Sizi öldüreceğiz, davadan vazgeçin' diyorlar" dedi.

Tehdit mesajlarından birinin Van'da yaşayan bir kişiye ait olduğunun belirlendiğini, soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Kabaiş, Van Valisi ile iki kez görüşmek istemesine rağmen kabul edilmediğini anlattı. Ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'ı moralinin çok iyi olduğunu aktaran Kabaiş, kızına ait telefonun incelemesinin Çin'de sürdüğünü dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Van Barosu’nun baba Nizamettin Kabaiş ile yaşadıklarını belirttiği “iletişim problemi” açıklamasıyla dosyadan çekilmesi tepkilere neden olmuştu.

Baba Kabaiş, Baro Başkanı Başkan Özaraz’ın “dosya ile ilgilenmediğini, dosyanın seyrini olumsuz etkileyen girişimlerde bulunduğunu, tehdit edilmiş olabileceğini” iddia etmişti.

Baronun açıklaması ve iddialar sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşması ardından Van Barosu geri adım atarak dosyayı tekrar devraldıklarını açıkladı ve baba Kabaiş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"TEHİDTLERE RAĞMEN KORUMA VERİLMEDİ"

Soruşturma devam ederken, Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliam davasıyla bilinen avukat Abdurrahman Karabulut ailenin avukatlığını üstlenerek Rojin Kabaiş dosyasında çalışacağını duyurdu. Son olarak sosyal medyadan “Sayın Diyarbakır Valiliği, müvekkilim Nizamettin Kabaiş ve ailesinin kılına zarar gelirse bu saatten sonra sorumlusu sizsiniz. Çünkü; aylardır müvekkilim Nizamettin Kabaiş ve ailesinin telefonlarına yabancı ve Türk numaralarından gelen tehdit mesajları tarafınıza iletilmiştir. Buna rağmen müvekkilim Nizamettin Kabaiş ve ailesine yakın koruma hâlâ verilmemiştir” yönünde açıklama yaptı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, DAVADAN VAZGEÇİN' DENİLİYOR"

Son duruma yönelik Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'a konuşan, baba Nizamettin Kabaiş, son 5-6 aydır kendisi, çocukları, kardeşi ve ailesinin sürekli tehdit edildiğini belirterek, "Mesajlarda 'Sizi öldüreceğiz, davadan vazgeçin' deniliyor. Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanılıyor" dedi.

Kabaiş, tehditlerin yalnızca yabancı numaralardan değil, Türkiye'ye kayıtlı telefonlardan da geldiğini söyledi. Türkiye numarasından gelen son mesajı savcılığa teslim ettiğini belirten Kabaiş, mesajı atan kişinin Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandığını öne sürdü.

Kabaiş, "Mesajda 'Biz iki kişiydik. Elimizde öldü, biz oraya bıraktık' ifadeleri yer alıyordu. Bu kişinin bulunmasını istedim" diye konuştu. Emniyet birimlerinin yaptığı ilk incelemede numaranın Van’da yaşayan 54 yaşındaki bir kişiye ait olduğunun belirlendiğini aktaran Kabaiş, buna rağmen henüz soruşturmadan kendilerine yeni bir bilgi verilmediğini söyledi.

"TEHDİTLER WHATSAPP ÜZERİNDEN GELİYOR"

Kabaiş, tehdit mesajlarının büyük bölümünün WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirterek son mesajlardan birinde "Sizin ölümünüz yakındır. Sizi öldüreceğiz" ifadelerinin yer aldığını söyledi. Tehditlerin özellikle Ankara’da Adalet Bakanı ile görüştükten hemen sonra ve Van'da yetkililerle görüştüğü dönemlerde yoğunlaştığını da dile getirdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN MORALİ YERİNDEYDİ

Nizamettin Kabaiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde yaklaşık 1 saat 43 dakika görüştüğünü belirtti. Görüşmenin Demirtaş'ın talebiyle gerçekleştiğini ifade eden Kabaiş, "Bana moral verdi. 'Rojin hepimizin kızıdır. Hiç üzülme. Bu dosya karanlıkta kalmayacak, olay çözülecek. Adalet Bakanlığı Rojin'in ölümünün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkaracağına inanıyorum' dedi.

Onu iyi gördüm, morali iyiydi. Görüşmemizin için saat sınırı da yoktu, memurlar da çok ilgilendi’ ifadeleriyle görüşmenin detaylarını anlattı. Kabaiş, Demirtaş'ın soruşturmayı yakından takip ettiğini ifade etti.

"TELEFON ÇİN'DE İNCELENİYOR"

Soruşturmadaki teknik incelemelere de değinen Kabaiş, Rojin Kabaiş'e ait cep telefonunun incelenmek üzere Çin'e gönderildiğini söyledi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendilerine verdiği bilgiye göre, telefonun Türkiye'de açılamadığı için yurt dışında incelemeye alındığını belirten Kabaiş, cihazdan elde edilecek verilerin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Telefona yönelik sürecin devam ettiğini, henüz kendilerine bir haber yansımadığını aktardı.

"VAN VALİSİ İLE GÖRÜŞME TALEBİM KABUL EDİLMEDİ"

Nizamettin Kabaiş, Van Valisi Ozan Balcı ile Rojin Kabaiş'in ölümünden sonra hiç görüşemediğini belirterek daha önce iki kez valiliğe gitmesine rağmen yalnızca vali yardımcısıyla görüştüğünü söyledi.

Buna karşılık Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birkaç kez görüştüğünü ifade eden Kabaiş, valinin kendilerine olumlu yaklaştığını ve taleplerini dinlediğini dile getirdi.

Röportajın sonunda tüm gazetecilere seslenen Nizamettin Kabaiş, kamuoyuna doğru bilgi aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Tüm gazeteciler için söylüyorum, lütfen yanlış haber yapmayın" çağrısında kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024’te KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün süren arama çalışmalarının ardından Rojin Kabaiş’in cesedi 15 Ekim 2024’te Van Gölü Mollakasım sahilinde bulundu. Ölümü "şüpheli" olarak değerlendirilen Kabaiş’in dosyasına ilişkin adli süreç devam ediyor.