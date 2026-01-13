Van’da üniversite eğitimi gördüğü esnada kaybolan ve 18 günlük aramadan sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş ve Diyarbakır Barosu'ndan Avukat İrem İlhan, davanın seyri ile ilgili taleplerini iletmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ankara’da bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, dosyadaki eksiklikler ve şüphe uyandıran bulgular masaya yatırıldı.

" SON ÇARE ANKARA'DIR"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Nizamettin Kabaiş, Van’da yürütülen süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirerek adaletin ancak Ankara’nın müdahalesiyle yerini bulabileceğine inandığını belirtti. Baba Kabaiş, "Son çare Ankara'dır. Adalet Bakanlığımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah Allah'ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Hep birlikte rahat olacağız ki bu genç kıza kim zarar verdi? Çünkü iki erkeğe ait DNA olduğu belli. Genç kızımız katledilmiş. Bir saldırıya uğramış. Biz çok acı çekiyoruz. Devletin büyüklerinden rica ediyoruz; son çare Ankara'dır. İnşallah Ankara'da her şey çözülecek. Van'da ne olmuş, neler oluyor? Niye bu dosya bu hale geldi? 15 aydır biz acı çekiyoruz." dedi.

Diyarbakır Barosu adına konuşan Avukat İrem İlhan ise görüşmenin hukuki detaylarına değinerek Bakanlığa ilettikleri somut talepleri paylaştı. İlhan, tespit edilen DNA örneklerinin bulunduğu bölgeler göz önüne alınarak soruşturmanın Türk Ceza Kanunu bağlamında "cinsel saldırı" şüphesini de kapsayacak şekilde genişletilmesini istediklerini belirtti.

İrem bu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yılmaz Tunç Bakanımızla beraber bir görüşme aldık. Dosyanın bu zamana kadar katedilmiş kısmını ve bundan sonra ne yapabilirizi konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. Bir bir buçuk saate yakın bir görüşme aldık. Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik. Hepinizin bildiği üzere DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın Ceza Kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamı genişletilmesine; ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi Bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizzat Bakanımız iletti. Biz Diyarbakır Barosu olarak, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Rojin'e, bugün de burada 'Rojin'e ne oldu?' sorusunu sormak için, Rojin'e ne olduğunu bizi götürmek için biz bugün yine buraya geldik. Dosyanın sonuna kadar da Rojin'e ne olduğunu öğrenene kadar da 'Rojin'e ne oldu?' sorusunu soracağız. Dediğim gibi Bakanlıkla da görüşmemiz olumlu geçti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz."

"BELİRSİZ BİR ÖLÜM ÇOK ZOR"

Ardından yine söz alan Nizamettin Kabaiş, "Biz çok büyük acılar çekiyoruz. 15 aydır sürekli aklımızdan çıkmıyor. Bugün kalp krizi olsaydı, Allah muhafaza araba çarpsa, kaza olsa insan beynine kabul ettirebilir ama belirsiz bir ölüm çok zor" dedi.