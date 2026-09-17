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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in 27 Eylül 2024’te kaybolması ve şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Nefes'in haberine göre raporda Rojin’in telefonuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri, baz istasyonu kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve Instagram mesajlaşmaları incelendi.

Rapora göre; Kabaiş’in telefonu, kaybolduğu gün gece boyu aktifti. Telefon Bardakçı baz istasyonunun kapsama alanındaydı ve ifadesinde yurttan ayrılmadığını söyleyen oda arkadaşının telefonunun da aynı yerde sinyal verdiği ortaya çıktı. Bardakçı köyündeki bir eve ait kamera görüntülerinde de bir araçtan “ağır ve tanımlanamayan bir kütleyi” indirip taşıyan iki kişi tespit edildi. İki kişinin kimliği ve araç plakası henüz belirlenemedi.

Rojin Kabaiş’in telefonu, kaybolduğu 27 Eylül 2024 günü saat 19.04’ten 28 Eylül sabahı saat 09.03’e kadar veri indirip yüklemeye devam etti. Telefonun internet trafiğinin Bardakçı baz istasyonunun kapsama alanından gerçekleştiği belirtildi. Rojin’in oda arkadaşı R.B.’nin telefonunun da Rojin’in kaybolduğu gün Bardakçı köyünde sinyal verdiği tespit edildi. R.B. ise soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde odasından ayrılmadığını söylemişti.

Rapora göre Rojin’in kaybolduğu gece iki kişi, bir araçtan “ağır ve tanımlanamayan bir kütleyi” zorlanarak çıkardı. Raporda, iki kişinin söz konusu cismi birlikte taşıyarak bir eve götürdüğü ifade edildi.

Aynı kamera kayıtlarında, ertesi sabah söz konusu cismin evden sürüklenerek çıkarıldığı ve bu kez beyaz bir araca yüklendiği görüldü. Görüntülerden alınan fotoğraflar bilirkişi raporuna konuldu. Raporda “taşıma ve sürükleme eylemi” olarak tanımlanan olayda, kamera kayıtlarındaki kişilerin yüzlerinin belirlenemediği ifade edildi. Görüntülerden taşınan cismin ne olduğu anlaşılamadı. Araçların plakaları da tespit edilemedi.

TELEFONUNUN BULUNDUĞU BÖLGEYİ ARAYAN "GÜVENLİK"

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sırtında “Özel Güvenlik” yazan siyah montlu bir kişinin hareketleri de dikkat çekti. Kişi Kabaiş’in kaybolmasından bir gün sonra 28 Eylül 2024’de saat 10.03.17’de kamera açısına girdi.

Saat 10.03.50’de Rojin’in telefonunun bulunduğu yere bakan çalılıkların önünde bir süre durdu. Daha sonra telefonun bulunduğu bölgeye bakan çalılıkların arasına girdi. Saat 10.05.06’da da çalılıklardan çıkarak bölgeden ayrıldı.

Rojin Kabaiş soruşturması çok yönlü araştırmalarla devam ediyor.