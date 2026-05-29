Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve 18 gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından 15 Ekim 2024’te Van Gölü Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Ölümü üzerindeki şüpheler tazeliğini korurken, acılı baba Nizamettin Kabaiş kızının dördüncü bayramında adalet çağrısını yineledi.

"ROJİN'SİZ DÖRDÜNCÜ BAYRAMIMIZ, ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

Kızının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ve bayramı buruk geçirdiklerini ifade eden Nizamettin Kabaiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için bayram, Rojin'in katilleri bulunduğu, adalet yerini bulduğu zaman olacak. Bu genç kızımızın hayatına mal oldu, okulda katledildi. Ama adalet hâlâ yerini bulmuş değil. Herkesin bayramı mübarek olsun, Rojin'imin de bayramı mübarek olsun. Keşke şimdi o da hayatta olsaydı; şeker alacaktı, bayramlığını yapacaktı, Kur'an okuyacaktı ve biz beraber oturacaktık. Maalesef 2024'te Rojin'i kaybettik. Bu bizim Rojin'siz dördüncü bayramımız. Çok zor durumdayız. Özellikle bayram günlerinde insanın aklına daha çok geliyor; acı günler, bayram günü hazindir."

BAYRAM SONRASI ÖZEL EKİP VAN'DA OLACAK

Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen baba Kabaiş, soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni adımların atılacağını müjdeledi. Yarım kalan çalışmaların tamamlanacağını belirten Kabaiş, şöyle konuştu:

"İnşallah Allah'ın izniyle bayramdan sonra da çalışmalar devam edecek. Özel ekip Van'a gönderilecek. Hem telefon için hem de kameralar için üniversiteyi ve yurdu araştıracaklar. Bakan Bey, Rojin'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderileceğini söyledi. İnşallah adalet yerini bulacak, Rojin için biz adalet istiyoruz."

"21 AYDIR RAPOR BEKLİYORUZ, İNTİHAR DEĞİL CİNAYET DELİLLERİ VAR"

Kızının ölümünün "suda boğulma" denilerek kapatılmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurgulayan Nizamettin Kabaiş, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek net raporu beklediklerini söyledi. Dosyadaki çarpıcı bulgulara dikkat çeken acılı baba, iddialarını şu sözlerle sürdürdü:

"Rapor gelsin kaç gün suda kalmış, hangi gün öldürülmüş, 18 günün içinde kaç gün su üstünde kalmış bilmek istiyoruz. Ama maalesef yaklaşık 2 senedir, 21 aydır biz o raporu bekliyoruz.

Yeni Adalet Bakanımız göreve başladığından beri gelişmeler oldu. İnşallah bayramdan sonra daha güzel gelişmeler olacak, olay kolayca netleşecek ve aydınlanacak."

DOSYADAKİ ŞÜPHELİ BULGULAR

"Artık kimse bunun bir intihar olduğunu söyleyemez. İntihara dair herhangi bir delil yok ortada ama cinayetle ilgili çok delil ve kanıt var. Rojin'in vücudunun üzerinde iki erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su olmadığı belirlenmiş. Vücudunun bazı yerlerinde darp cebir izi olduğu halde onlar dosyaya yazılmamış ama resmi olarak Rojin'in boğazında hasar olduğu kayıtlı. Bunları dile getirmek bizim görevimizdir. Söylemezsek örtbas ediyorlar."

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözler, bayram sonrası Van'da kurulacak özel ekibe ve İspanya'dan gelecek telefon inceleme sonuçlarına çevrildi.