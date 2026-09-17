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Kaynak: Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturma kapsamında yeni adli işlemler yapıldığını açıkladı.

Karabulut’un aktardığı bilgilere göre, şüpheli olarak değerlendirilen kişilerden DNA örnekleri ve ifadeleri alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirilirken cep telefonları da incelemeye alındı.

Karabulut, “Basına yansıyan ve soruşturma kapsamında şüpheli görülen husus ve kişilerle ilgili taleplerimiz doğrultusunda Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli işlemler titizlikle yerine getirilmiştir” dedi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Karabulut, elde edilen biyolojik ve dijital delillerin dosyadaki diğer bulgularla karşılaştırılmasını talep etti.

ŞÜPHELİ ARAÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Karabulut, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada soruşturma dosyasındaki 10 Ekim 2024 tarihli tutanağa da dikkat çekmişti.

Tutanakta, Rojin Kabaiş’in kaybolduğu 27 Eylül 2024 günü üniversite yerleşkesindeki kamera kayıtlarında beyaz sedan ve sunrooflu bir aracın tespit edildiği belirtilmişti.

Aracın 19.50’de Talat Sokak’tan sahile yöneldiği, 20.01’de ise aynı güzergâha geri döndüğü kaydedilmişti. Araç, bu hareketleri nedeniyle tutanakta “şüpheli” olarak değerlendirilmişti.

PTS ve PolNet üzerinden yapılan araştırmada benzer araçlar incelendi. Ancak tutanakta, incelenen araçlarla Kabaiş ailesi arasında bağlantı tespit edilmediği belirtildi.

Karabulut, aracın sürücüsünün belirlenmesi ve olayla bağlantısının araştırılması gerektiğini ifade etmişti. Avukat ayrıca sürücülerden DNA örneği alınması, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Avukat, soruşturmanın Van Cinayet Büro Amirliği’nden alınarak Ankara JASAT’a devredilmesini de istemişti.