Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Gülistan Doku cinayetiyle başlattığı faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi sonrası gözler Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili kapatılan dosyaya çevrilmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Rojin'in bulunduğu ve üniversiteye yakın olan köylerde 415 erkekten DNA örneği alındı.

AİLE TALEP ETMİŞTİ

Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında ölü bulunan Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturma sürüyor.

Kabaiş ailesinin Gürlek ile görüşmede üniversite rektörü ile bazı akrabalarından DNA örneği alınmasını istedi. Aile, dosyada aradan geçen zamana rağmen hâlâ açık ve net bir sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.

İncelemeler, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım ve üniversiteye bitişik olan Bardakçı köylerindeki erkekler üzerinde yoğunlaşıldı.