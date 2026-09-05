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Kaynak: AA

Van'da üniversite eğitimi alırken kaybolan ve 18 gün sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Ailenin avukatları, olayın aydınlatılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığına yaklaşık 30 yeni talep sunduklarını ve bu taleplerin büyük ölçüde kabul edildiğini açıkladı.

Avukatlar Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç, baba Nizamettin Kabaiş ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında soruşturmadaki son aşamayı kamuoyuyla paylaştı.

KONUM VE BAZ TESPİTİ: "AYNI SAATTE AYNI YERDELERDİ"

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna dikkat çeken avukatlar, Rojin’in kaybolduğu saatlerde aynı bölgede bulunan bir şahsın enlem ve boylam koordinatlarıyla tespit edildiğini belirtti. İlgili şahsın ifadesinde o sırada orada olmadığını söylediğini aktaran avukatlar, elde edilen rapor doğrultusunda bu kişinin konum bilgilerinin detaylı şekilde incelenmesinin kabul edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Rojin ile kaybolmadan yalnızca 15 dakika önce sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu belirlenen ve olaydan sonra hesabını kapatan bir kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ve gözaltı talebinin iletildiği ifade edildi. Bilirkişi raporunda, Rojin'in telefon trafiği ile kamera kayıtları arasında aynı geceye ait ciddi bir hareketliliğe dikkat çekildi.

30 KONUDA YENİ TALEP: PTS VE DNA İNCELEMELERİ GENİŞLETİLİYOR

Daha önceki incelemelerin genellikle kara araçları üzerine yapıldığını belirten avukatlar, deniz araçları üzerinde de araştırma yapılmasını talep etti. Kaybolduğu günden cesedinin bulunduğu güne kadar olan süreçte Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarındaki 7 bin 353 aracın yeniden incelenmesi, sürücülerin tespiti, HTS-baz analizi ve DNA örneklerinin alınması yönündeki taleplerin savcılıkça kabul edildiği bildirildi.

Ayrıca Bardakçı ve Mollakasım mahalleleri arasındaki güzergahta yer alan tüm köylerde inceleme talep edilirken, hâlâ bulunamayan terlik haricinde sahilde kalan kek, kulaklık, anahtarlık ve pet şişe gibi materyallerin incelenmesi istendi. Daha önce parmak izi incelemesi yapılmadığı belirtilen Rojin’e ait cep telefonu için de yeniden inceleme talep edildi.

50 KİŞİLİK YENİ LİSTE VE DNA ÇALIŞMALARI

Avukat Şahin Cangüleç, bugüne kadar 415 kişi üzerinde DNA çalışması yapıldığını ancak herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Savcılık tarafından kimlikleri tespit edilen 50 kişilik yeni bir listenin daha DNA incelemesine alınacağı ifade edildi. Dosyadaki cinayet, şüpheli ölüm ve arama çalışmalarına ilişkin hukuki süreç titizlikle sürdürülüyor.