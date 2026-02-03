Rojda Demirer, “Hayatımın bir noktasında ‘Keşke sevdiklerimle daha çok vakit geçirseydim’ diye pişmanlık yaşamak istemiyorum.”

“Bu nedenle 2012’den beri başrol tekliflerini kabul etmiyorum. Setlerde fazlasıyla yoruldum ve artık kendimi daha fazla zorlamak istemiyorum. Kendime ve sevdiklerime zaman ayırmak benim için her şeyden daha kıymetli.”

ÖZLEMİNİ DUYDUĞU HAYAT…

“Kalabalık ortamlarda bulunmayı, galalara, televizyon programlarına ya da davetlere katılmayı da sevmiyorum. Daha sade, gösterişten uzak bir yaşamın hayalini kuruyorum.”