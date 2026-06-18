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Kaynak: AA

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı Kumburgaz Mahallesi Umut Caddesi'nde, kapağı açık unutulan rögardan gelen hayvan seslerini duyan mahalle sakinleri durumu fark etti. Kendi imkanlarıyla yavru köpeği çıkaramayan vatandaşlar, vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, rögar girişinin son derece dar olması sebebiyle içeriye giriş yapamadı. Bunun üzerine ekipler, yakalama aparatını borudan aşağıya sarkıtarak köpeğin kendiliğinden dışarı çıkmasını beklemeye başladı.

KÖFTE VE SALAM İŞE YARAMADI

Yavru köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için aşağıya köfte, salam ve su bırakıldı ancak ürken hayvan saklandığı borudan çıkmayı reddetti. Yiyeceklerle sonuç alamayan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmasında farklı ve yaratıcı bir yönteme başvurdu.

Köpeğin kardeşi olduğu tahmin edilen diğer 2 yavru köpek, bir ağ yardımıyla güvenli bir şekilde kanalizasyon içine indirildi. Aşağıya sarkıtılan ikinci yavrunun bırakılan yiyecekleri yemeye başlaması, mahsur kalan köpeğin dikkatini çekti. Diğer köpekleri gören yavru, saklandığı borudan kafasını dışarıya çıkardı.

MAHALLE SAKİNLERİ ALKIŞLARLA KARŞILADI

Yavru köpeğin borudan ayrıldığını gören itfaiye ekipleri, yakalama aparatını kullanarak hayvanı güvenli bir şekilde yakaladı ve yukarı çekti. Kanalizasyondan sağlıklı bir şekilde kurtarılan yavru köpek, çevre sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Kurtarılan köpeğe, olayın yaşandığı caddeden esinlenilerek "Umut" adı verildi. Yaşanan süreci anlatan mahalle sakinlerinden görgü tanığı Emrah Demirkıran, itfaiye ekiplerine çabalarından ötürü teşekkür ederek, "Sabah buradan geçerken kuyudan bir ses geldiğini duydum. İtfaiyecilerimizi aradık. İçeri girdiler, sığmadıkları için çıktılar. Su verdik, köfte falan attık. Köpekleri indirdik, o da delikten çıktı." diye konuştu.