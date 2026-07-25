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Yaz transfer döneminin en büyük rekabetlerinden biri Rodri için yaşanıyor. Manchester City'nin yıldız orta sahası için Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain transfer yarışına girdi.

PSG RESMİ TEMAS KURDU

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, Rodri'nin transfer şartlarını öğrenmek için Manchester City ile resmi temasa geçti.

Başlangıçta orta sahaya transfer yapmayı planlamayan Fransız devi, oyuncunun sözleşme durumunu fırsata çevirmek istiyor.

BARCELONA DA DEVREDE

Rodri için devreye giren bir diğer kulüp ise Barcelona oldu.

Katalan ekibinin, Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından orta sahasını güçlendirmek amacıyla Rodri'nin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

REAL MADRİD ÖNDE

Haberde, Real Madrid'in Rodri ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ve transferin önündeki en büyük engelin Manchester City ile bonservis konusunda uzlaşma olduğu belirtildi.

Ancak İspanyol devinin bu transferi tamamlayabilmek için kadrosundaki orta saha oyuncularından birini satması gerekebileceği ifade edildi.

MANCHESTER CİTY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Manchester City yönetimi ise Rodri'yi takımda tutma konusunda kararlı.

İngiliz kulübünün, İspanyol yıldızı yeni sözleşmeye ikna etmeye çalıştığı, hatta anlaşma sağlanamasa bile oyuncuyu bu yaz satmak yerine sözleşmesinin sonuna kadar takımda tutmaya hazır olduğu aktarıldı.

2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Rodri'nin geleceğinin, yaz transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından biri olması bekleniyor.