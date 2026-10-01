Oyun dünyasının dev stüdyolarından Rockstar Games, tüm odağını Kasım ayında çıkış yapması beklenen GTA 6'ya yöneltmiş durumdayken, stüdyonun bir sonraki hamlesiyle ilgili sürpriz bir iddia gündeme oturdu. Daha önce Red Dead Redemption 3, GTA VII veya Orta Çağ temalı bir açık dünya oyunu gibi iddialar tartışılırken, GTA 6'ya dair geçmiş sızıntıları doğrulanan bir kaynak sıradaki projenin L.A. Noire 2 olacağını öne sürdü.

60'LAR SAN FRANCISCO'SU VE ZODIAC KATİLİ VURGUSU

Sızıntı kaynağının aktardığı detaylara göre L.A. Noire 2, 1960'ların San Francisco atmosferinde geçecek ve dönemin ünlü seri katili Zodiac Katili etrafında şekillenen bir dedektiflik hikayesini işleyecek. İlk oyunda yüz tarama teknolojisiyle (MotionScan) dönemine göre çığır açan Rockstar'ın, devam oyununda da dijital aktarım ve performans yakalama teknolojilerinde sektöre yeni bir standart getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

BRENDAN MCNAMARA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ İDDİALARI GÜÇLENDİRİYOR

İddiayı güçlendiren en önemli gelişme ise ilk L.A. Noire oyununun yazarı ve yönetmeni Brendan McNamara'nın yeniden Rockstar çatısı altına girmesi oldu. Avustralya merkezli stüdyosunun kapanmasının ardından McNamara, Video Games Deluxe ekibiyle çalışmalarını sürdürüyordu. Rockstar Games’in geçtiğimiz yıl bu stüdyoyu bünyesine katmasıyla birlikte orijinal ekibin büyük kısmı yeniden markayla bir araya geldi.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da kaynağın geçmişteki isabetli tahminleri ve stüdyo yöneticilerinin seriye ilişkin geçmiş olumlu demeçleri, L.A. Noire 2 olasılığını GTA 6 sonrası için en güçlü adaylardan biri haline getiriyor.