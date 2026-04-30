Beşinci maçta deplasmanda Lakers’a konuk olan Houston ekibi, sahadan 99-93’lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Rockets, üst üste ikinci kez elenme tehlikesini atlattı.

ALPEREN ŞENGÜN’DEN ETKİLİ PERFORMANS

Milli oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmada etkili bir oyun sergiledi. 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele eden genç yıldız, triple-double’a çok yaklaştı. Rockets’ta Jabari Smith 22 sayıyla öne çıkan isimlerden oldu.

LAKERS CEPHESİ

Ev sahibi ekipte LeBron James 25 sayı üretirken, Austin Reaves 22 sayıyla maçı tamamladı. Buna rağmen Lakers, sahadan mağlup ayrılarak seride avantajı kaybetti.

CAVALİERS 3-2 ÖNE GEÇTİ

Günün diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5. maçında konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-120'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ta Evan Mobley ve James Harden, 23'er sayı kaydederken Raptors'ta ise RJ Barrett, 25 sayı attı.

PİSTONS TUR UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, ilk tur serisinin 5. maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 116-109 yendi.

Magic, bu mağlubiyete rağmen seride 3-2 önde bulunuyor.

Pistons'ta Cade Cunningham, 45 sayı kaydederken Magic'ten Paolo Banchero da 45 sayı ile karşılık verdi.