Yeniçağ Gazetesi
08 Nisan 2026 Çarşamba
Rock yıldızından kalan miras: Arabaları açık artırmada

Rock yıldızından kalan miras: Arabaları açık artırmada

Rock müziğin efsanevi ismi Chris Rea’nın kişisel koleksiyonundan çıkan Porsche 911 ve elektrikli Fiat 500, sanatçının vefatının ardından düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.

Chris Rea’nın otomobil tutkusu, koleksiyonunda yer alan iki özel araçla gözler önüne seriliyor.

Düşük kilometreli Porsche 911 Carrera GTS ve elektrikli dönüşüm geçirmiş klasik Fiat 500, Mayıs ayında gerçekleştirilecek açık artırmada alıcı bulacak.

Sanatçının garajındaki Ferrari, Lotus, Caterham ve Land Rover’lardan oluşan araç filosu, onun otomobil merakını gösteriyor.

22 Aralık’ta 74 yaşında yaşamını yitiren Rea’nın favori otomobilleri arasında yer alan bu iki araç, müzayedede yüksek fiyatlarla alıcıya ulaşması bekleniyor.

Iconic Auctioneers, 16-17 Mayıs tarihlerinde Northamptonshire’daki Sywell Aerodrome’da düzenleyeceği Supercar Fest’te bu iki özel aracı satışa çıkaracak.

