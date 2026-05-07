Yaklaşık 500 milyon dolarlık serveti olduğu belirtilen ünlü sanatçı, hayata geçirdiği restoran modelinde alışılmış sistemin dışına çıktı. Restoranda menülerde herhangi bir fiyat etiketi bulunmuyor. Maddi imkânı yerinde olan müşteriler, gönüllü bağış yaparak başka insanların yemek ihtiyacını karşılayabiliyor.

“Askıda yemek” anlayışıyla hizmet veren mekânda ödeme yapamayan kişiler ise bir saatlik gönüllü çalışma karşılığında yemek yiyebiliyor. Böylece restoran, yalnızca yemek sunan bir yer değil dayanışmayı büyüten sosyal bir buluşma noktası hâline geliyor.

Projeyi farklı kılan en önemli detaylardan biri de toplumun farklı kesimlerini aynı sofrada buluşturması. Restoranda hem yüksek gelir grubundan insanlar hem de ihtiyaç sahipleri yan yana oturup aynı ortamı paylaşıyor. Bu model, sosyal medyada da büyük takdir topluyor.

BULAŞIK BİLE YIKIYOR

Üstelik Jon Bon Jovi yalnızca projeye maddi destek vermekle kalmıyor, zaman zaman mutfağa girip bulaşık yıkıyor, yemek servisi yapıyor ve misafirlerle birebir ilgileniyor.

Ünlü sanatçının ayrıca vakfı aracılığıyla evsiz bireylere yönelik birçok sosyal yardım çalışması yürüttüğü ifade ediliyor.