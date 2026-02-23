Dört efsane müzisyenin ikonik gitarları milyon dolarlık açık artırmaya çıkıyor. Kurt Cobain ve Eric Clapton’ın efsanevi enstrümanları gelecek ay New York’taki müzayede evinde satışa sunulacak.
Rock tarihinin en büyük müzayedesi: 4 efsanenin gitarları satış rekoru kırabilir: Cobain, Clapton, Gilmour, Harrison
Dört efsane müzisyenin ikonik gitarları milyon dolarlık açık artırmaya çıkıyor. Kurt Cobain ve Eric Clapton’ın efsanevi enstrümanları gelecek ay New York’taki müzayede evinde satışa sunulacak.
Indianapolis Colts’un sahibi milyarder iş insanı Jim Irsay’ın ünlü koleksiyonundaki vintage gitarlar, önümüzdeki ay New York’ta düzenlenecek açık artırmada milyonlarca dolarlık rekor fiyatlara ulaşmaya aday.
Pink Floyd’un efsane ismi David Gilmour, “Money” şarkısı 50 yıl önce çıktığında en büyük servetinin gitarlar olacağını hayal bile edemezdi.
Ancak geçen yüzyılın en büyük rock yıldızlarının elinden çıkan bu vintage enstrümanlar, bugün oldukça kârlı bir yatırım aracına dönüştü.
Irsay’ın koleksiyonunun satışa çıkması, gitar piyasasında yeni fiyat rekorları anlamına gelebilir.
Koleksiyonda öne çıkan parçalardan biri, Kurt Cobain’in 1969 Fender Mustang’i; Nirvana’nın “Smells Like Teen Spirit” klibinde kullanılan bu gitarın 5 milyon doların üzerinde satılması öngörülüyor.
Ayrıca Eric Clapton’ın 1964 yapımı “The Fool” Gibson SG’si de müzayedede yer alıyor; bu gitarın 1 milyon doların üstünde bir fiyata alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Benzer beklentiler, George Harrison’ın kişisel Gibson SG’si için de geçerli
Gilmour’un efsanevi “Black Strat” adlı Fender Stratocaster’ı ise koleksiyonda bulunuyor. Gilmour bu gitarı 2019’da Irsay’a yaklaşık 4 milyon dolara satmıştı.
Sektörde Jimmy Page, Keith Richards ve Bruce Springsteen gibi dev isimlerin hangi gitarlarının ileride satışa çıkabileceği konuşuluyor ve bu olasılık büyük heyecan yaratıyor.
82 yaşındaki Led Zeppelin gitaristi Jimmy Page’in koleksiyonu oldukça geniş; Jeff Beck’ten aldığı Fender Telecaster ile Gibson Sunburst Les Paul gibi ikonik iki enstrüman da bu koleksiyonda yer alıyor.
Page daha önce "Whole Lotta Love’ın riffini" başka bir gitarla çalamayabileceğini söylemişti.Hiç satışa sunulmamış bir başka efsanevi enstrüman ise Bruce Springsteen’in 1950’lerden kalma Telecaster gövdeli Fender Esquire’ı.
76 yaşındaki sanatçı bu gitarı 1975’teki Born to Run albümünün ve 2012’deki Wrecking Ball albümünün kapağında kullanmıştı.