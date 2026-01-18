Rock tarihinin en tanınmış gruplarından Scorpions, “Coming Home – 60 Years of Scorpions” isimli dünya turnesi kapsamında 24 Haziran 2026’da İstanbul’da özel bir konser verecek. Grup, altmış yılı aşkın kariyerinde dünya çapında 100 milyonun üzerinde albüm satışıyla Avrupa’nın en etkili rock gruplarından biri olarak kabul ediliyor ve bu konserle klasikleşmiş parçalarını İstanbul seyircisiyle buluşturacak.

Konser detayları

Tarih: 24 Haziran 2026

Mekan: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, İstanbul

Turne: “Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour”

Scorpions’ın sahne repertuvarında kuşkusuz “Wind of Change”, “Still Loving You” ve “Rock You Like a Hurricane” gibi dünya rock tarihine geçmiş şarkılar yer alacak; grup uzun kariyerine dönüp klasikleşmiş performanslarla kutlama yapacak.



Rock takvimi zenginleşiyor

Scorpions konseri, İstanbul’un 2026’daki zengin canlı müzik programının sadece bir parçası. Aynı yıl içinde farklı mekanlarda rock ve alternatif sahnede dikkat çeken diğer isimler de sahne alacak:

Amerikan alternatif rock grubu The Neighbourhood

Punk rock efsanesi The Offspring

Rock’ın şair ruhlu ismi Patti Smith

Ayrıca progressive rock ve metal sahnesinden farklı projeler İstanbul takviminde yer alıyor.