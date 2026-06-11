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Kaynak: AA

Grubun solisti Klaus Meine, altmış yılı bulan müzik yolculukları boyunca siyasi bir duruş sergilemekten ziyade müziğin birleştirici gücüne odaklandıklarını vurguladı. İnsanları ayrıştıran değil, aynı duygular etrafında buluşturan bir anlayışı benimsediklerini ifade eden Meine, grubun temel değerlerinin her zaman sevgi, barış ve rock’n roll olduğunu söyledi.

Dünyanın en tanınmış barış temalı eserlerinden biri kabul edilen Wind of Change’ın söz yazarı olan Meine, günümüzde yaşanan savaş ve çatışmalara rağmen daha huzurlu bir gelecek umudunun korunması gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık yarım asırdır grubun gitaristi olarak sahnede yer alan Matthias Jabs ise Scorpions’ın üretkenliğini sürdürdüğünü belirtti. Müziğin hayatlarının merkezinde olduğunu söyleyen Jabs, bu tutkudan hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve emeklilik düşünmediklerini ifade ederek, müzik yapmayı yaşamlarının sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Grubun 60. kuruluş yılını kutladığını hatırlatan Jabs, yeni besteler üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Tam kapsamlı bir albüm planının henüz netleşmediğini ancak yayımlamayı düşündükleri yeni şarkılar ve fikirler üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

İstanbul’daki konser için özel hazırlıklar yaptıklarını belirten Jabs, izleyicilerin önceki konserlerde duymadıkları bazı parçalarla karşılaşacağını ve programda çeşitli sürprizlerin de yer alacağını ifade etti. Bu gösterinin, grubun geçmişte İstanbul’da verdiği konserlerden farklı bir deneyim sunacağını vurguladı.

1993 yılında ilk İstanbul konserlerini dönemin İnönü Stadyumu’nda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Jabs, yıllar sonra aynı bölgede yeniden sahne alacak olmanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi. İstanbul’un kendisini her zaman etkilediğini belirten sanatçı, şehrin dünyanın en güzel metropollerinden biri olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Scorpions, 60. yıl turnesi kapsamında İstanbul’da vereceği konserde özel olarak hazırlanan repertuvarını, uzun süredir canlı performanslarında yer vermediği bazı şarkıları ve çeşitli sürprizleri müzikseverlerle buluşturacak.