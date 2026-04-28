28 Nisan 2026 Salı
Robotlar havalimanında bagaj taşıyacak

Robot teknolojisinin geldiği son durum yeni bir planla gözler önüne serildi. Japonya’da robotların yer hizmetlerinde çalışması için bir deneme programı başlatılacak. Program kapsamında robotlar Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda bagaj ve kargo taşıyacak.

Japonya'da havalimanı yer hizmetlerinde iş gücü verimliliğini artırmak amacıyla insansı robotların kullanımına yönelik deneme programı başlatılacağı duyuruldu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hava Yolları (JAL) ile GMO Internet Group adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, yolcu bagajlarının taşınmasında insansı robotların kullanılacağı deneme uygulamasının mayıs ayında başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda başlayacağı bildirildi.

Projenin 2028'e kadar sürmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, kullanılacak Çin üretimi insansı robotların kesintisiz 2 ila 3 saat çalışabildiği aktarıldı.

Açıklamada, denemenin kargo boşaltma ve uçakların yerde yönlendirilmesi gibi operasyonlardan sorumlu JAL Yer Hizmetleri ile GMO Internet Group'un Yapay Zeka ve Robotik birimi işbirliğinde yürütüleceği kaydedildi.

Söz konusu uygulama aracılığıyla yer hizmetlerinde iş gücü verimliliğini artırma potansiyelinin değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, projenin artan turist girişinin etkisiyle büyüyen seyahat talebi ve Japonya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle havaalanı yer hizmetlerinde derinleşmesi beklenen iş gücü açığına çözüm arayışının bir parçası olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, ilerleyen aşamalarda söz konusu teknolojinin kullanım alanlarının uçak kabin temizliği gibi farklı operasyonları kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığı aktarıldı.

JAL Yer Hizmetleri Başkanı Suzuki Yoşiteru, fiziksel açıdan ağır işlerin robotlarla yapılmasının çalışanlar üzerindeki yükü azaltacağını belirtti.

GMO Internet Group'un Yapay Zeka ve Robotik birimi başkanı Uçida Tomohiro da havalimanlarının yüksek derecede otomasyonlu görünmesine rağmen arka plan operasyonlarının hala büyük ölçüde insan emeğine dayandığını ve ciddi personel sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA
