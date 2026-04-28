Robotlar havalimanında bagaj taşıyacak

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hava Yolları (JAL) ile GMO Internet Group adlı şirket tarafından yapılan açıklamada, yolcu bagajlarının taşınmasında insansı robotların kullanılacağı deneme uygulamasının mayıs ayında başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda başlayacağı bildirildi.