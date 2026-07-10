Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD’li girişimci ve dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk’ın Ay ve Mars’a koloni kurma planının detayları ortaya çıktı. Musk’ın, 2026 yılı bitmeden Dünya’dan roketler fırlatmayı ve insanların hayatta kalabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak amacıyla robotlar göndermeyi planladığı bildirildi.

10 YIL İÇİNDE AY’A KOLONİ KURULABİLİR!

Musk, yakın zamanda SpaceX’in Ay’a odaklandığını çünkü Ay’a bir şehir kurmanın “çok daha hızlı” olduğunu ifade ederken bu şehrin 10 yıl içinde kurulmasını amaçladığını belirtti. 7 yıl içinde de Mars’a malzeme göndermeye başlanabileceği noktasında iyimser olduğunu ifade etti.

“ROBOTLAR İNSANLAR GELMEDEN ÖNCE İNŞA EDECEK”

Aynı zamanda Elon Musk, bu hafta içinde söz konusu planının bir sonraki aşaması için Federal İletişim Komisyonu’na, uzaya 100 bin uydudan oluşan bir uydu takımı göndermek için başvuru yaptı. Uydu takımının iletişim için gönderildiği bildirilirken "Robotlar, insanlar gelmeden önce yerleşimi inşa edecek" ifadelerine yer verildi.

Musk, uzayda yerleşim yerleri inşa etmek amacıyla gereken ağır makineleri fırlatmak için Starship modelinden bile çok daha büyük bir taşıma roketi tasarlamayı planladığını da bildirdi.