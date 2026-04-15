Önder Kalenderer, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Ortopedi ve Travmatoloji sempozyumunda yaptığı değerlendirmelerde, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin Türkiye’de hızla yaygınlaştığını söyledi. Kalenderer, özellikle ortopedide robotik cerrahi uygulamalarının giderek daha fazla kullanıldığını ifade etti.

TRAFİK KAZALARI VAKALARI ARTIRIYOR

Ortopedik travmaların en önemli nedenlerinden birinin trafik kazaları olduğunu belirten Kalenderer, özellikle motosiklet kazalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını dile getirdi.

Kurye ve paket servis sistemlerinin yaygınlaşmasının bu artışta etkili olduğunu kaydeden Kalenderer, yayalara çarpma sonucu oluşan yaralanmaların da ciddi şekilde yükseldiğini vurguladı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAYGIN

Toplumda D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirten Kalenderer, özellikle çocukluk döneminde bu vitaminin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Yeni doğan bebeklerde ilk bir yıl D3 vitamini takviyesinin kemik gelişimi açısından önemli olduğunu ifade eden Kalenderer, ileri yaşlarda da eksikliğin kemik sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Robotik cerrahinin özellikle diz ve kalça protez ameliyatlarında öne çıktığını dile getiren Kalenderer, Türkiye’nin bu alanda ileri bir noktada bulunduğunu vurguladı. Robotların doğrudan ameliyat yapmadığını, cerrah kontrolünde yüksek hassasiyet sağladığını belirten Kalenderer, bu yöntemle hata payının azaldığını söyledi.

YAPAY ZEKA İÇİN UYARI

Yapay zekanın sağlık alanında doğru kullanıldığında önemli katkılar sunduğunu belirten Kalenderer, kontrolsüz kullanımın risklerine de dikkat çekti. Hastaların kendi verileriyle ön tanı almaya çalıştığını ifade eden Kalenderer, yapay zekanın bilinçli ve kontrollü kullanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de ortopedik hastalıkların artışında yaşam süresinin uzamasının etkili olduğunu belirten Kalenderer, yaşlı nüfusun artmasıyla kalça kırıkları ve kireçlenme vakalarının çoğaldığını söyledi. Yeni doğan ölümlerinin azalmasıyla bebeklerde ortopedik rahatsızlıkların daha sık görüldüğünü de sözlerine ekledi.