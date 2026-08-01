Robotik bilimin doğduğu şehirde TEKNOFEST rüzgarı

Selçuk Bayraktar’ın Unutulmaz Sözleri Ruh Veriyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın daha önce ifade ettiği, "Robotik bilimin kurucusu Cizreli El-Cezeri'nin yurdunda ülkemizin robot uçaklarının hikayesi yazıldı" sözleri bu etkinliğin ilham kaynağı oldu. Bu vizyon, bölgedeki gençlere sadece bir ilham değil, aynı zamanda büyük bir gelecek sorumluluğu yüklüyor.