Siber sibernetik ve robotiğin babası El-Cezeri’nin memleketinde nefesler tutuldu! Türkiye’de ilk kez uygulanacak sıra dışı gece konseptiyle Şırnak’ta gökyüzü ışık saçacak. İşte nefes kesen dev organizasyonun tüm detayları...
Robotik bilimin doğduğu şehirde TEKNOFEST rüzgarı
Türkiye'nin dev teknoloji organizasyonu TEKNOFEST, bu kez tarihin ve geleceğin kesiştiği noktada gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor.Kaynak: İHA
Kadim Topraklarda Dev Birliktelik
Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, heyecan dolu bir etapla Doğu’nun kadim kenti Şırnak’a konuk oluyor. Milli Teknoloji Hamlesi’nin coşkusunu bölgeye taşıyacak olan organizasyon, teknoloji tutkunlarını tarihi bir buluşmada bir araya getirecek.
Şırnak Şehir Stadı’nda Görsel Şölen
Yarışmanın merakla beklenen ilk etabı, 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak Şehir Stadı’nda gerçekleştirilecek. Bölge halkının ve çevre illerden gelen teknoloji meraklılarının tribünleri doldurması beklenen etkinlikte, hızı ve adrenalini yüksek anlar yaşanacak.
Türkiye’de Bir İlk: Gece Konsepti Geliyor
Bu organizasyonu benzersiz kılan en büyük detay ise Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan özel formatı. Yarışma, karanlığın çökmesiyle birlikte "gece konsepti" altında yapılacak. Özel olarak ışıklandırılan yüksek hızlı dronlar, karanlık gökyüzünde unutulmaz bir görsel şölen ve görsel hatlar oluşturacak.
El-Cezeri’nin Bin Yıllık Mirası Yeniden Canlanıyor
Şırnak sadece bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmıyor; sibernetik ve robotik bilimin kurucusu Cizreli El-Cezeri’nin mirasına da sahip çıkıyor. Yıllar önce El-Cezeri’nin adım attığı bu topraklarda bugün yerli ve milli insansız hava araçlarının ile dronların hikayesi yazılmaya devam ediyor.
Selçuk Bayraktar’ın Unutulmaz Sözleri Ruh Veriyor
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın daha önce ifade ettiği, "Robotik bilimin kurucusu Cizreli El-Cezeri'nin yurdunda ülkemizin robot uçaklarının hikayesi yazıldı" sözleri bu etkinliğin ilham kaynağı oldu. Bu vizyon, bölgedeki gençlere sadece bir ilham değil, aynı zamanda büyük bir gelecek sorumluluğu yüklüyor.
847 Takım Arasından Sıyrılan En İyiler!
Dev organizasyon için Türkiye genelinde tam 847 takım başvuru yaptı. Zorlu eleme ve teknik değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 10 farklı ilden 32 seçkin takım, Şırnak’taki zorlu parkurda ilk etap birinciliği için kozlarını paylaşacak.
Savaş Uçağı Kokpitindeymiş Gibi Mücadele
Yarışmacılar, yüksek hız ve üstün manevra kabiliyetine sahip FPV (First Person View) dronlarla parkura çıkacak. Pilotlar, takacakları özel gözlükler sayesinde dron kamerasından anlık görüntü alarak araçlarını adeta bir savaş uçağı kokpitindeymişçesine yönetip engelleri aşmaya çalışacak.
Büyük Finale Giden Zorlu Rota: Batman ve Şanlıurfa
Şırnak’taki nefes kesen ilk etabın ardından takımlar hız kesmeden ikinci etap için Batman’a geçecek. Büyük şampiyonun belirleneceği dev final ise 30 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek ve Türkiye’nin en başarılı pilotları uluslararası rakipleriyle buluşacak.
Özdemir Bayraktar’ın İzinde: "Şırnak Hazır!"
Milli Teknoloji Hamlesi’nin merhum öncüsü Özdemir Bayraktar’ın yıllar önce bölgede yürüttüğü fedakarca çalışmalar bugün meyvelerini veriyor. Şırnak, gençlerin hayallerine yön veren bu büyük teknoloji şölenine ve tarih yazmaya tam kadro hazır durumda!