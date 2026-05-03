Robot üretiminde yeni dönem: Kritik eşik aşıldı

İnsansı robotlarda kritik eşik aşıldı. JPMorgan tarafından yayımlanan rapor, insansı robot sektörünün artık teorik geliştirme safhasını geride bırakarak seri üretim ve ölçeklenebilir dağıtım sürecine geçtiğini ortaya koyuyor. Rapora göre küresel sevkiyatların bu yıl itibarıyla önceki bütün yılların toplamını aşması bekleniyor. İnsansı robot üretiminde Unitree, BYD ve Agibot gibi Çin merkezli üreticiler başı çekiyor. Sadece bu yıl Çin’de 28 bin insansı robotun satılması bekleniyor.