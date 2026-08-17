Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor

Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor

Ankara’daki bir restoranda çalışan robot garson Fiko'nun maaşı şaşırttı. Robot Fiko haftada bir gün izin yapıyor, müşterilerle ilgileniyor ve şimdi de patronundan zam istiyor.

Kaynak: İHA
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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 1

Robot garson Fiko, Ankara’da bir restoranın en dikkat çeken çalışanı oldu. Haftada bir gün izin yapan ve maaş alan Fiko, bu kez de patronundan zam istemesiyle gündeme geldi.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 2

Asgari ücretle çalışan robot garson Fiko'ya müşteriler özellikle de çocuklu aileler yoğun ilgi gösteriyor. Robot garson, çalışma performansının karşılığını almak için 'zam' istiyor. Özellikle çocuklu ailelerin robotu görmek için restorana geldiğini belirten işletmeci Sungur Deligözoğlu, robot garsonun maaşının bulunduğunu ve haftada bir gün izin yaptığını söyledi.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 3
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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 4

Çocuklar, gördüğü zaman çok neşelendi. Herkes sabırsızlanıyordu zaten görmek için. Getireli 3-4 gün oldu. 3-4 günde de çok ciddi bir ilgi odağı oldu" diye konuştu.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 5

'MASALARI TOPLUYOR, BAZEN DE KIZIYOR'

Özellikle çocuklu ailelerin robot garsonu görmek için geldiğini vurgulayan Deligözoğlu, "Restoranda müşterilerimizi karşılıyor, çocuklarla ilgileniyor. Bazen de sözümüzden çıkıp, çocuklarla dans ediyor. Sözümüzde durmuyor ama çocukları da neşelendiriyor, o yüzden kızmıyoruz.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 6

Bazen masaları topluyor ama kafasını estiğinde de kızıyor. Patron zam, patron zam deyip duruyor. Ne kadar iş yaparsa o kadar çok karşılığını istiyor. Müşterilerin robotumuza karşı ilgisi çok fazla.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 7

Özellikle çocuklu aileler geliyor. Çocukların zaten ilgi odağı oldu. Televizyonda gördükleri şeyi burada gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 8

'SÜREKLİ ZAM İSTİYOR'

Robot garsonun maaşının olduğunu ve haftada bir gün izin yaptığını Deligözoğlu şunları söyledi: "Aslında robotla çalışmanın hiçbir zorluğu yok.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 9

Bize neşe kaynağı oldu ama bazen diğer garsonları gaza getiriyor. Sürekli zam istiyor. Patron çok çalıştım, izin günümü ikiye çıkaralım, haftada bir gün izin yapmayayım diyor.

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Robot garson Fiko’nun maaşı şaşırttı: Haftada 1 gün de izin yapıyor - Resim: 10

Maaşı var ama sürekli gündeme getirip zam istiyor. Haftada bir gün de izni var, istirahate geçiyor"

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