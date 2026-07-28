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İtalya Milli Takımı’nda teknik direktör belirsizliğinin sona ermek üzere olduğu öne sürüldü.

Transfer gazetecisi Fabrizio Romano’nun haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu, 61 yaşındaki Roberto Mancini ile milli takım teknik direktörlüğü konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Roberto Mancini, 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış ve takımı 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda zafere taşımıştı. Deneyimli teknik adam, görev süresince sergilediği performansla İtalyan futbolunda önemli bir iz bırakmıştı.

GÜNDEMDE FARKLI İSİMLER DE VARDI

İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için son dönemde Antonio Conte, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi isimlerin de gündeme geldiği öne sürülüyordu. Ancak son iddialara göre federasyon, tercihini yeniden Roberto Mancini’den yana kullandı.