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Brezilya futbolunun önemli isimleri arasında gösterilen Roberto Carlos, son dönemdeki mali durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre Carlos, profesyonel futbol yaşamı boyunca yaklaşık 175 milyon dolar gelir elde etti.

Eski futbolcu, söz konusu kazancının yüzde 99'unu kaybettiğini söyledi. Carlos, yaşadığı finansal sorunların eski menajeri ve ailesinden bir kişiyle bağlantılı meselelerden kaynaklandığını ifade etti.

GENÇ FUTBOLCULARA UYARI

53 yaşındaki Roberto Carlos, kariyerinin ardından yaşadığı maddi kayıpların genç futbolcular için ders olması gerektiğini belirterek finansal konularda dikkatli kararlar alınması çağrısında bulundu.

Kendi yaptığı hataların başka oyuncular tarafından tekrarlanmamasını isteyen Carlos, yaşadığı süreci, “Menajerler ve ailevi sorunlar nedeniyle futboldan kazandığım her şeyin yüzde 99'unu kaybettim” sözleriyle anlattı.

Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid'de birçok başarı yaşayan Roberto Carlos, 2007 ile 2009 yılları arasında Fenerbahçe formasını da terletti.