Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe forması giyen, Sivasspor ve Akhisarspor’da teknik direktörlük yapan Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle ülkesinde hastaneye kaldırıldı.

KALBİNİN DÜZGÜN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Roberto Carlos, bacağındaki kan pıhtısı şüphesiyle yapılan kontroller sırasında MR’a alındı. Yapılan tetkiklerde kalbinin düzgün çalışmadığı tespit edildi.

OPERASYON YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Brezilyalı eski yıldız futbolcuya kateter uygulaması yapıldığı, ancak işlem sırasında yaşanan bir komplikasyon nedeniyle 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun yaklaşık 3 saat sürdüğü aktarıldı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilirken Roberto Carlos’un tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca gözlem altında tutulmasına karar verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilen Roberto Carlos’un, doktor kontrolünde takibinin sürdüğü aktarıldı.