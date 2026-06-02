İstanbul'da Gürcü rüzgârı esti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1921'den bu yana Gürcistan'ın milli şairi Şota Rustaveli'nin adını taşıyan Rustaveli Ulusal Tiyatrosu'nu, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ağırladı.

Yapımı ayrıcalıklı kılan ise uluslararası bir yönetmen olan Robert Sturua imzasının bulunması.

Antik Yunan oyun yazarı Aiskhylos tarafından kaleme alınan ve Prometheus'a adanan üç oyundan günümüze ulaşan tek oyun, Sturua yorumu ile Rustaveli Ulusal Tiyatrosu'nda sahneye taşınmış durumda.

'Zincire Vurulmuş Prometheus' (Prometheus Bound)

29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde, iki özel gösterimle İstanbul'da tiyatro severleri bir araya getiren yapımın ardından, Sturua'nın düzenlediği ustalık atölyesi de tiyatro profesyonellerini bir araya getirdi.

Tiyatro alanında sınırları aşmak ve orada kalabilmek kolay bir durum değil. İstikrar, düşüncenin yenilenmesi, pratiğe dönüştürme, farkındalık yaratabilme gibi unsurlar bulunduğunuz konumu öne çıkarıyor.

Dünyanın dört bir yanında oyunlar sahnelemiş Sturua da bu özel isimlerden biri. Gürcü tiyatro yönetmeni, Shakespeare oyunlarının paradoksal yorumcusu olarak tanınıyor.

Yapımlarında metaforik anlatım dili kullanmayı tercih eden yönetmen, son çalışması olan 'Zincire Vurulmuş Prometheus'ta da şiirsel bir anlatım dilini korumuş. Antik dönemde kaleme alınan tüm yazınını şiir formunda kaleme alındığını biliyoruz. Sturua'nın oyun metnine gösterdiği bu özen dikkat çekici.

Bir başka dikkat çekici unsur da Antik Yunan metninin epik unsurlarla harmanlanmış olması.

Aiskhylos'un bu hikayesini sahneye taşımak isteyen bir tiyatro topluluğunu izlediğimiz yapımda, yapım ekibinin, hikâyeyi olduğu gibi anlatmak yerine hikayedeki ana mesajı izleyiciye aktarma ve bir farkındalık oluşturma çabası, Bertolt Brecht'in yarattığı epik tiyatro kavramına güçlü bir katkıda bulunuyor.

Tanrı da olsa insan da olsa otorite, güç ve iktidar hırsı gibi özellikleri sert bir şekilde tartışmaya açıyor.

Yönetmenin oyun hakkında kaleme aldığı kısa açıklamayı aşağıda paylaşmak isterim:

"Aiskhylos, Prometheus'a üç oyun adamıştır; ancak bunlardan yalnızca biri, 'Zincire Vurulmuş Prometheus', günümüze ulaşmıştır. Aiskhylos'un bu oyununda insan, insanlığı kurtarmak için mücadele eder. Zeus, Prometheus'u cezalandırır. Ancak Prometheus savaşmaya devam eder ve kahramanca tavrından vazgeçmez. Sonunda tüm engellere karşı koyar.

Günümüzde dünya böylesine büyük değişimler geçirirken, aniden yükselen bir diktatörlük insanları köleleştirmeye çalışıyor. Bu nedenle bu mitolojik kahramanın adı çok değerlidir.

Tanrı, kendilerini fazla küstahlaştırıp tanrılarla bir tutan insanlara ders vermek ister. Bugün dünyada gördüğümüz şey tam olarak budur." – Robert Sturua

'Hephaestus' ve 'Serseri' rolünde izlediğimiz Goga Barbakadze, yönetmenin sahne üstündeki sesini temsil ediyor. Anlatının başrolü 'Prometheus' rolünde Levan Khurtsia’nın güçlü yorumu oldukça etkileyici.

'Okeanos' rolünü Malkhaz Kvrivishvili üstlenirken 'Filozof' rolünde de Davit Uplisashvili’nin başarılı oyunculuklarını izledik.

'Okeanos'un Kızları'ndan oluşan koroda; Manana Abramishvili, Nino Arsenishvili, Marita Meskhoradze, Eka Mindiashvili, Eka Molodinashvili, Keti Svanidze ve Keti Khitiri rol alıyor.

Luka Guledani, Buka Tolordava, Kakha Kupatadze, Irakli Kereselidze, Beka Medzmariashvili, Gagi Svanidze ve Beka Songhulashvili ise sahnede 'Askerler'e hayat veriyor.

Oyunun çevirisinde, sahneye uyarlanmasında, dekorda, oyun müziğinde imzası bulunan Robert Sturua'nın bir proje tasarımcısı olduğunu söyleyebiliriz.

Aiskhylos'un kaleme aldığı oyun, Robert Sturua ve Nino Kantidze çevirisi ile sahneye taşınırken, dekor tasarımda Ana Ninua, Merab Merabishvili ve Robert Sturua, kostüm tasarımda Ana Ninua, müzik düzenlemesinde Svimon Jangulashvili ve Robert Sturua, koreografisinde Kote Purtseladze

imzası bulunuyor.

Prometheus'un zincire vurulduğu kayalıkları temsilen oluşturulmuş devasa dekor, anlatının odak noktası. Dekor ile uyumlu hareket düzeni, bütünselliğe katkı sağlıyor.

A'dan Z'ye bir yönetmen projesi olduğunu hissettiren yapım, günümüze atılmış bir uyarı tabelası.