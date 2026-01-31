Robert Koleji, Okul yöneticisi Thomas Landon, pedofili milyarderden para koparabilmek için Türkiye'yi 'DEAŞ' ve 'İslam' korkusuyla pazarladığı iddia edildi.

"Türkiye İslamlaşıyor, misyonumuz tehlikede" diyerek Türkiye'yi küresel bir sapığa şikayet ettiği öne sürülen Landon, eğitim kurumunu kirli bir fon ağına bağlamak istedi.

Haber 7’de yer alan habere göre, pedofili ve çocuk istismarı ağı kurduğu için yargılanırken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile Batılı odakların Türkiye üzerindeki kirli emelleri arasındaki bağlar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Jr. Landon, 7 Kasım 2014 tarihinde Epstein’e gönderdiği skandal mektubunda, Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine yönelik duyduğu hazımsızlığı ifade etti.

Landon, söz konusu mektubunda Türkiye’nin son senelerdeki bağımsız ve milli duruşundan duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ederek, Robert Koleji’nin misyonunu bu muhafazakarlaşmaya karşı bir kale olarak konumlandırmaya çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN MUHAFAZAKARLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Landon mektubunda, Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ sonrası süreçte oldukça muhafazakar bir yöne evrildiğini ifade ederek, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Robert Koleji’nin misyonuna "sıcak bakmadığından” yakınan Landon, okulun yönetim kurulu olarak bu "muhafazakar ortama" karşı çabalarını iki katına çıkardıklarını itiraf ediyor.

Landon, "Bu ülkede yıllarımı geçirdim ve ülkenin nasıl bir yere evrileceğini gerçekten önemsiyorum" diyerek Türkiye’nin geleceğini kendi ideolojik kalıplarına göre şekillendirme arzusunu dile getiriyor.

KİRLİ OPERASYON İÇİN FON ARAMIŞLAR

Mektubun en çarpıcı kısımlarından biri de Landon’ın, Türkiye aleyhtarı faaliyetleri fonlamak için Epstein’den yardım istemesi oldu. Landon, "Sadece düşüncelerini almak ve bu hikâyeyi başka hangi vakıflara ya da milyarderlere sunabileceğime dair bir fikrin olup olmadığını görmek istedim" sözleriyle, Türkiye’nin milli yapısına karşı yürüttükleri lobi faaliyetleri için küresel sermayeden sponsor ve fon arayışında olduğunu tescilledi.

MUHAFAZAKAR TÜRKİYE’YE KARŞI GATES VAKFI’NA "SUNUM" TEKLİFİ

Skandal mektupta Landon, Türkiye'nin muhafazakar yapısını bozmak için yapılacak çalışmaların Bill Gates’in vakfına sunulup sunulamayacağını şu sözlerle sorguluyor:

"Muhafazakâr İslam’ın toplumsal yaşama ve eğitim sistemine nüfuz ettiği Türkiye’de, Robert College’in misyonu hiç olmadığı kadar önemli.

Bunun Gates Vakfı’na sunulmaya değer olup olmadığını merak ediyorum."

Yaklaşık 108 milyar dolarlık devasa bütçesiyle dünyanın en zengin vakıflarından biri olarak gösterilen Gates Vakfı, bu mektupta Türkiye'ye yönelik ideolojik operasyonların potansiyel sponsoru olarak geçiyor.