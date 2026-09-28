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Sinemaseverler ve korku tutkunları tarafından heyecanla karşılanan yapım, şimdiden 2026'nın en iddialı filmleri arasında gösteriliyor.

Robert Eggers, The Witch filminde uyguladığı dönemsel gerçekçilik yaklaşımını bu projesinde de sürdürüyor. 13. yüzyıl İngiltere’sinde geçen ve tamamen dönemin İngilizcesiyle çekilen film, atmosferik derinliği, son derece karanlık görsel dili ve kanlı sahneleriyle dikkat çekiyor.

DEV KADRO BİR ARADA: AARON TAYLOR-JOHNSON KURT ADAM ROLÜNDE

Filmin oyuncu kadrosunda sinema dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor:

Kurt Adam Rolünde: Aaron Taylor-Johnson

Başrollerde: Lily-Rose Depp ve Eggers'ın vazgeçilmez oyuncularından Willem Dafoe

TÜRKİYE İÇİN VİZYON TARİHİ 1 OCAK 2027

Yılın en iddialı korku filmlerinden biri olmaya aday Werwulf, 25 Aralık 2026 tarihinde dünya genelinde vizyona girecek. Filmin Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşma tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak açıklandı.