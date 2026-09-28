Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek

Türk pop müziğinin uzun soluklu isimlerinden Rober Hatemo, 1997’de yayımladığı “Esmer” albümüyle başladığı müzik yolculuğunu yıllardır sürdürüyor. “Senden Çok Var”, “Beyaz ve Sen”, “Aşksız Prens”, “Tanrım” ve “Giden Candan Gidiyor” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hatemo, bu kez kariyerine ilişkin aldığı yeni kararla gündeme geldi.