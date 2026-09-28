Türk pop müziğinin uzun soluklu isimlerinden Rober Hatemo, 1997’de yayımladığı “Esmer” albümüyle başladığı müzik yolculuğunu yıllardır sürdürüyor. “Senden Çok Var”, “Beyaz ve Sen”, “Aşksız Prens”, “Tanrım” ve “Giden Candan Gidiyor” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hatemo, bu kez kariyerine ilişkin aldığı yeni kararla gündeme geldi.
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek
Rober Hatemo, müzik kariyerine ilişkin radikal bir karar aldı. Yeni şarkılar üretme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını söyleyen ünlü sanatçı, planladığı son projelerin ardından eski mesleğine dönmeyi düşündüğünü açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Kıbrıs’ta sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rober Hatemo, yeni şarkılar üretme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını dile getirdi.
Müzik yaparken geçmişte hissettiği heyecanın azaldığını ifade eden sanatçı, kariyerinde farklı bir yöne gitmeyi düşündüğünü söyledi.
Hatemo, hazırlığını yaptığı son projelerin ardından müzik dışında bir alana yönelmeyi düşündüğünü de dile getirdi.
Daha önce yaptığı kuyumculuğa dönmeyi planlayan ünlü şarkıcı, bu konuda kararının net olduğunu ifade etti.
Hatemo, planını şu sözlerle dile getirdi: "Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. Kapalıçarşı’da dükkan var, kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da durarım."