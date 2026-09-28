Yeniçağ Gazetesi
28 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Aktüel Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek

Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek

Rober Hatemo, müzik kariyerine ilişkin radikal bir karar aldı. Yeni şarkılar üretme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını söyleyen ünlü sanatçı, planladığı son projelerin ardından eski mesleğine dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek - Resim: 1

Türk pop müziğinin uzun soluklu isimlerinden Rober Hatemo, 1997’de yayımladığı “Esmer” albümüyle başladığı müzik yolculuğunu yıllardır sürdürüyor. “Senden Çok Var”, “Beyaz ve Sen”, “Aşksız Prens”, “Tanrım” ve “Giden Candan Gidiyor” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Hatemo, bu kez kariyerine ilişkin aldığı yeni kararla gündeme geldi.

1 6
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek - Resim: 2

Kıbrıs’ta sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rober Hatemo, yeni şarkılar üretme konusunda eskisi kadar istekli olmadığını dile getirdi.

2 6
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek - Resim: 3

Müzik yaparken geçmişte hissettiği heyecanın azaldığını ifade eden sanatçı, kariyerinde farklı bir yöne gitmeyi düşündüğünü söyledi.

3 6
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek - Resim: 4

Hatemo, hazırlığını yaptığı son projelerin ardından müzik dışında bir alana yönelmeyi düşündüğünü de dile getirdi.

4 6
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek - Resim: 5

Daha önce yaptığı kuyumculuğa dönmeyi planlayan ünlü şarkıcı, bu konuda kararının net olduğunu ifade etti.

5 6
Rober Hatemo verdiği kararla şaşırttı: Eski mesleğine geri dönecek - Resim: 6

Hatemo, planını şu sözlerle dile getirdi: "Eski işim kuyumculuğa dönmeyi düşünüyorum. Kesin karar, üzerinde çalışıyorum. Kapalıçarşı’da dükkan var, kardeşim ve kuzenim devam ediyor. Onların bünyesine gireceğim. Tezgahta da durarım."

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro