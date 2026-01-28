Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi transfer çalışmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

RİZESPOR STOPER, OFANSİF ORTA SAHA VE FORVET ARAYIŞINDA

Transfer dönemi kapanmadan 3 oyuncu takviyesiyle kadrolarını güçlendirmek istediklerini ifade eden Recep Uçar hangi bölgelerle ilgili çalışma yürüttüklerini de açıkladı. R

Önceliğinin mevcut kadrodaki oyunculardan verim almak olduğunu belirten Recep Uçar, buna rağmen "Bazı noktalarda transfer zorunlu hale geldi." dedi ve ekledi:

"Alikulov'un sakatlığı, Modibo'nun ve Furkan'ın cezalı durumu nedeniyle bir yerli stoperi kadromuza katmak zorundayız. Hafta sonuna kadar bu transferi bitirmek istiyoruz.

Sonlandırma noktasında zorlandığımız için bir forvet arayışımız var, ayrıca skora katkı sağlayabilecek bir orta saha da gündemimizde. Yabancı kontenjanında sadece bir boşluğumuz var ve en fazla bir yabancı transfer yapabiliriz"

BU HAFTA İÇİNDE TRANSFERLER GERÇEKLEŞEBİLİR

Ara dönemde transfer yapmanın zorluğundan bahseden deneyimli teknik adam, yönetim kurulunun ciddi bir efor sarf ettiğini ve bu hafta içinde taraftarları mutlu edecek somut adımların atılmasını umduğunu kaydetti.