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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan ayrılan Ioannis Papanikolaou, kariyerine yeniden Polonya'da devam edecek.

RİZESPOR SÖZLEŞMESİNİ KARŞILIKLI ANLAŞARAK FESHETTİ

Yeşil mavili kulüp, Yunan orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ioannis Papanikolaou'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. 2 sezon boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Papanikolaou'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YENİ ADRESİ WIDZEW LODZ

Rizespor'dan ayrılan 26 yaşındaki futbolcu, bedelsiz olarak Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Widzew Lodz'a transfer oldu. Böylece Papanikolaou, daha önce formasını giydiği Rakow'un ardından kariyerinde ikinci kez Polonya'da mücadele edecek.

DAHA ÖNCE DE POLONYA'DA OYNADI

Profesyonel kariyerine Yunanistan'da başlayan Ioannis Papanikolaou, Panionios'un ardından 2020 yılında Rakow'a transfer olmuş, burada gösterdiği performansın ardından 2024 yazında Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu. İki sezon Karadeniz ekibinin formasını giyen tecrübeli orta saha, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açarak Widzew Lodz'a imza attı.