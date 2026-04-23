Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Rizesporlu futbolcu Adedire Mebude, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada Kayserispor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

Genç oyuncu, takım olarak maçlara maç maç odaklandıklarını belirterek, “Lig tablosuna çok fazla bakmıyoruz. Kazandıkça zaten üst sıralara çıkıyorsunuz. Biz de bu şekilde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında Rizespor’a katıldığını hatırlatan Mebude, “Uzun bir sözleşmem var ve neler olacağını ben de merak ediyorum. Şu an tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Takımıma katkı sağlamak ve taraftarlarımıza iyi bir oyun izletmek istiyorum” dedi.

Öte yandan antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk bayrağı açarak kutladı.