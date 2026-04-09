Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rizespor, hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı açıklamada, "Antrenman sırasında ayak bileği burkulması yaşayan oyuncumuz Altin Zeqiri’nin muayene ve kontrolleri sonucunda ayak bilek bağlarında ciddi zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Hasan Türüt, futbolcunun kesin durumunun yapılacak ileri tetkiklerle netlik kazanacağını belirterek, Zeqiri’ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.