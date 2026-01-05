Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da hazırlık kampı gerçekleştiren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampın genel olarak iyi geçtiğini belirten Receğ Uçar, "Çocuklar özverili şekilde onlardan istediklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kampı iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya çok iyi başlangıç yapan Rizespor'u seyrettirebilmek en büyük arzumuz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

JURECKA AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI AYRILDI

Ayrıca transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Recep Uçar, Jurecka'nın ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrıldığını açıkladı ve Rak-Sakyi konusunda herkesi şaşırtan gelişmeyi paylaştı.

CRYSTAL PALACE RAK-SAKYI'NİN OPSİYONUNU KULLANDI

Uçar, "Rak-Sakyi'nin sözleşmesinde Crystal Palace'ın geri çağırma opsiyonu vardı ve onu kullandı. Fakat şu an net bir şey yok 1-2 güne netlik kazanır." dedi.

Crystal Palace'tan kiralık olarak transfer edilen 23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Rak-Sakyi, Rizespor formasıyla sezonun ilk yarısında 13 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.